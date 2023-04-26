Разговор Зеленского и Си Цзиньпина: что китайский лидер сказал о войне в Украине

В Пекине отмечают, что не создавали "кризиса в Украине".

В Китае заявили, что по вопросу "украинского кризиса" находятся на стороне мира. Основная позиция Пекина состоит в содействии мирным переговорам.

Такое мнение лидер Китая Си Цзиньпин выразил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

В Пекине подчеркивают, что не создавали "кризиса в Украине" и не являются "участником кризиса". В ведомстве подчеркивают, что "важно создать благоприятные условия для политического урегулирования "кризиса"".

"Китай не будет сидеть сложа руки, не будет подливать масла в огонь и тем более не будет использовать ситуацию для собственной выгоды", — сказал Си Цзиньпин в разговоре.

Спикер говорит, что Пекин "последовательный и четкий" в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной.

По словам представительницы китайского МИД, Пекин направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии, чтобы углубить коммуникации "со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса в Украине".

Напомним, 26 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что побеседовал с китайским лидером Си Цзиньпином. Инициатором был Киев. Украинский лидер назвал диалог продолжительным и содержательным.

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