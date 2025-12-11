Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Президент Владимир Зеленский искусно отреагировал на заявление Дональда Трампа о возможности проведения выборов в Украине.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил политик, председатель ОО Центр совместных действий и вице-премьер-министр Украины по евроинтеграции 2005 года Олег Рыбачук.

«Заявление Трампа по выборам Зеленский использовал очень искусно. Мы постоянно слышим, что пока идет война, и пока президентом будет Зеленский, россияне не заинтересованы заканчивать войну», — сказал он.

Реклама

Рыбачук подчеркнул, что обществу важно объяснять, почему сейчас невозможно провести выборы.

«Зеленский сказал: если нам будут обеспечить безопасность, если Россию можно заставить прекратить атаки, если в Украине будет ситуация, когда ничего не летает и не взрывается, и безопасность гарантирована — а это то, к чему мы стремимся, то есть гарантий безопасности — то мы готовы. А дальше идут технические вопросы. В частности, нужно задавать вопрос: кто это профинансирует», — подчеркнул он.

Политик отметил, что Украине совместно с европейскими законодателями и ведущими экспертами следует начинать работу над организацией выборов за рубежом.

«Я вижу плюс в том, что уже нужно думать, потому что пока Верховная Рада даже не начинала работу над особенностями проведения выборов — будь то в условиях военного положения или в условиях повышенной угрозы», — добавил Рыбачук.

Реклама

Он также подчеркнул, что Зеленский точно передал инициативу западным партнерам.

«Американцы — там же не только Виткофф и Дональды старше и младше. Там есть и вполне приличные аналитики, понимающие, о чем идет речь. Там есть международные организации, ответственные за выборы», – отметил политик.

По его словам, позиция Украины сейчас состоит в готовности работать вместе с партнерами над условиями, которые сделают выборы реальными.

«То есть мы открываем дверь и говорим: Пожалуйста, давайте вместе сядем, гарантируем нашим избирателям безопасность, нашим политикам безопасность проведения кампании. Давайте проведем выборы по европейским стандартам», — подытожил Олег Рыбачук.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский ожидает от Верховной Рады, что нардепы изложат свое видение, как можно провести выборы в Украине в условиях военного положения .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп снова заявил, что Украине нужно провести выборы, потому что их, мол, давно не было .