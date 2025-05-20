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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Разговором с Трампом Путин купил себе месяц наступление — американский аналитик

Президенту США безразлично, какой ценой для Украины будет достигнуто перемирие, считает Питер Дикинсон.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Беседа Трампа и Путина

Разговор Трампа и Путина

После разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин усилит наступление на фронте и атаки по тылу, уверен в своей безнаказанности.

Такое мнение высказал научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон в комментарии LIGA.net.

Диксон считает, что Трамп не планирует давать ход законопроекту сенатора Линдси Грэмма о новых антироссийских санкциях, чем воспользуется Путин.

«Не думаю, что Трамп даст отмах на санкции, лежащие в Сенате. Трамп скажет, что добился успеха, продвигающего мирный процесс вперед. А потом, через месяц, снова скажет, что теряет терпение и разочаровывается. Пока что Путин просто купил себе минимум две недели или месяц. Война тем временем обострится, российское наступление будет еще более активным, бомбардировки украинских городов хуже», — заявил Дикинсон.

По мнению аналитика, президент США поддерживает такое развитие событий из-за своего безразличия к результатам российско-украинской войны для Киева.

«Мирный процесс для Трампа не имеет цели дальнейшего существования Украины, а только прекращение войны, безразлично с каким результатом. Это может быть крушение Украины, может быть победа. Главное, чтобы больше не было огня на фронте, и никто его не обвинял, что не выполняет обещаний», — сказал Дикинсон.

Напомним, вечером 19 мая завершились телефонные переговоры Путина и Трампа, продолжавшиеся более двух часов. Перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

Впоследствии Зеленский сам рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом. По словам президента Украины Владимира Зеленского, если российская сторона предложит какие-то «меморандумы», это не будет секретом. Такой документ, по его мнению, мог бы стать основой для дальнейшей «карты, ведущей к окончанию войны, то есть к договору».

Глава России Путин тоже сделал заявление после завершения разговора с Трампом. Путин заявил, что «прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей». Какие это договоренности он не уточнил.

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