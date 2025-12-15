"Разговоры всегда не просты": Зеленский о переговорах с США в Берлине

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский прокомментировал продолжавшиеся вчера и сегодня переговоры с американской стороной в Берлине (14-15 декабря).

Об этом глава государства сказал, выступая на бизнес-форуме в Германии.

«У нас всегда такие разговоры, они не простые, скажу вам честно, но разговор был продуктивным. Много, очень много деталей», — сказал он.

Зеленский поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за предоставленную площадку для переговоров.

«Внимание к этому, безусловно, очень серьезное. Мы идем по пунктам, мы определяем шаги, которые нужны, чтобы мир стал достойным. Для нас все важно. Единство для украинцев. Поэтому так важно слово, на котором мы очень часто фокусируемся. Единство — это то, что остановило Россию. Люди такие в Украине. Мы продолжаем нашу дипломатию, направленную на окончание войны. Надо встречаться, работать для создания достойных условий для завершения войны», — отметил Зеленский.

Он призвал Европу не забывать, что именно Россия принесла войну в Украину.

Ранее журналист Axios сообщил, что сегодняшняя встреча Уиткоффа с Зеленским была продуктивной.

Секретарь СНБО Умеров заявил, что на переговорах в течение последних двух дней был достигнут «реальный прогресс».