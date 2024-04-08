Размеры штрафов за нарушение мобилизации и военного учета: что рекомендовал Раде комитет

Речь идет о законопроекте №10379 об ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации.
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять штрафы за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации в размере от 3400 до 59 тыс. 500 грн.
Об этом член правоохранительного комитета нардеп Максим Бужанский сообщил в Сети 8 апреля.
Комитет рекомендовал Раде в законопроекте №10379 об ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации принять следующие нормы:
- за нарушение правил военного учета – штраф от 3400 до 5100 грн,
- за повторное нарушение или в особый период – штрафы от 17 тыс. до 22 тыс. 500 грн.;
за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:
- штрафы от 5100 до 8500 грн для граждан,
- штрафы от 17 тыс. до 34 тыс. для должностных и юридических лиц.
за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время:
- штрафы от 17 тыс. до 22 тыс. 500 грн. для граждан,
- штрафы от 34 тыс. до 59 тыс. 500 грн. для должностных и юридических лиц.
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"Админареста на трое суток не будет, никаких тюремных сроков, в том числе и на 5 лет, как я писал ранее, тоже не будет", – заверил Бужанский.
Он добавил, что комитет рекомендовал Раде принять законопроект №10379 за основу и в целом, "но это техническое решение, правки и второе чтение".
Нардеп также сообщил, что отдельной нормой из законопроекта №10379 исключили ответственность граждан за непредоставление ТЦК тех данных, которые центр комплектования автоматически получает из реестров.
"Иными словами, сообщать нужно свой реальный адрес, номер телефона и электронный адрес", — уточнил член правоохранительного комитета.
Напомним, в конце декабря 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован правительственный законопроект №10379, предусматривающий внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усилении ответственности за военные правонарушения.
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