Размеры штрафов за нарушение мобилизации и военного учета: что рекомендовал Раде комитет

Речь идет о законопроекте №10379 об ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять штрафы за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации в размере от 3400 до 59 тыс. 500 грн.

Об этом член правоохранительного комитета нардеп Максим Бужанский сообщил в Сети 8 апреля.

Комитет рекомендовал Раде в законопроекте №10379 об ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации принять следующие нормы:

за нарушение правил военного учета – штраф от 3400 до 5100 грн,

– штраф от 3400 до 5100 грн, за повторное нарушение или в особый период – штрафы от 17 тыс. до 22 тыс. 500 грн.;

за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

штрафы от 5100 до 8500 грн для граждан,

штрафы от 17 тыс. до 34 тыс. для должностных и юридических лиц.

за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время:

штрафы от 17 тыс. до 22 тыс. 500 грн. для граждан,

штрафы от 34 тыс. до 59 тыс. 500 грн. для должностных и юридических лиц.

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"Админареста на трое суток не будет, никаких тюремных сроков, в том числе и на 5 лет, как я писал ранее, тоже не будет", – заверил Бужанский.

Он добавил, что комитет рекомендовал Раде принять законопроект №10379 за основу и в целом, "но это техническое решение, правки и второе чтение".

Нардеп также сообщил, что отдельной нормой из законопроекта №10379 исключили ответственность граждан за непредоставление ТЦК тех данных, которые центр комплектования автоматически получает из реестров.

"Иными словами, сообщать нужно свой реальный адрес, номер телефона и электронный адрес", — уточнил член правоохранительного комитета.

Напомним, в конце декабря 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован правительственный законопроект №10379, предусматривающий внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усилении ответственности за военные правонарушения.

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