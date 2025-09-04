Размещение иностранных войск в Украине: Захарова озвучила позицию Кремля

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова / © Associated Press

Кремль исключает какие-либо дискуссии по размещению иностранных войск в Украине.

Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает прокремлевское ТАСС и другие росСМИ.

В частности, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Захарова выступила с брифингом. Как всегда, она не обошлась без темы Украины, прокомментировав прессе планы ЕС относительно возможной отправки войск в рамках обеспечения гарантий безопасности.

«Россия не собирается обсуждать коренным образом неприемлемую и подрывающую любую безопасность, иностранную интервенцию в Украине. Это нужно им (Западу — ред.) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят поразмыслить на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции», — сказала Захарова.

Также по словам пресс-секретаря МИД РФ, запрашиваемые Украиной гарантии безопасности для себя станут якобы «гарантиями опасности» для европейского континента.

Кроме того, Захарова прокомментировала одобрение Вашингтоном возможного соглашения по продаже ракет и другого вооружения Украине. Она утверждает, что такое решение якобы идет в противоположность словам Белого дома об урегулировании ситуации между РФ и Украиной.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 29 августа назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины.

Первый блок касается армии — сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.

Второй блок касается НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров по их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии.

Третий блок — это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.

Напомним, 25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине существенные гарантии безопасности, а США «окажут поддержку». Глава Белого дома подчеркнул, что именно Европа должна сделать решительный шаг в этом направлении, ведь «она расположена рядом с Украиной».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, гарантии безопасности, работа над которыми продолжается, должны быть такими, как пятая статья Договора НАТО. Глава государства также акцентировал, что вопрос гарантий безопасности — это и вопрос финансирования ВСУ.