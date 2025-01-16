Размещение миротворцев в Украине: Зеленский рассказал, какие страны готовы помочь

Президент отметил, что численность и формат миротворческой миссии будут зависеть от общих гарантий безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность размещения миротворческого контингента на территории Украины — одна из тем обсуждения с ключевыми международными партнерами. Украина стремится получить надежные гарантии безопасности в условиях продолжающейся войны.

В ходе пресс-конференции Зеленский отметил, что в настоящее время переговоры продолжаются с Францией, Польшей, Великобританией и странами Балтии. Важную роль в этом вопросе могут сыграть США, а конкретные действия будут определены после консультаций с их новой администрацией.

"Сегодня говорить о некоторых деталях еще рано. Обсуждаем с теми странами, которые либо хотят это делать, либо способны это делать. Иногда "Good will" маловато",– сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что численность и формат миротворческой миссии будут зависеть от общих гарантий безопасности Украины. Решение о размещении миротворцев является частью более масштабного процесса обеспечения стабильности.

Детали обсуждения пока остаются закрытыми, однако переговоры проводятся с государствами, обладающими потенциалом и желанием поддержать эту инициативу.

Напомним, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Британией. Документ содержит открытую и закрытую части.