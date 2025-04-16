Размещение миротворцев в Украине: генсек НАТО призвал не повторять ошибок Минских договоренностей

генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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В НАТО не хотят повторять негативный опыт минских соглашений, разрабатывая новые форматы защиты Украины от российских агрессоров.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире телемарафона .

Отвечая на вопрос размещения миротворцев в Украине, Рютте заявил, что в этом контексте необходимо учитывать критерии, которые позволят прекратить огонь и заключить мирное соглашение.

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Он подчеркнул, что именно это будет влиять на характер гарантий безопасности для Украины, в частности, он упомянул о провале Минских договоренностей.

«То, что произошло в 2014 году с Минском, не было устойчивым, длительным и долговечным… Никто не хочет этого повторения, поэтому мы должны убедиться, что соглашение между Россией и Украиной будет долговременным», — сказал Рютте.

Ранее Марк Рютте заявлял, что Украина станет членом НАТО, однако это не будет частью мирного соглашения .

Мы ранее информировали, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает вступление Украины в НАТО и Евросоюз, но с одним условием .