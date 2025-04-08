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Размещение миротворцев в Украине: во время встречи "коалиции желающих" стороны обсудят детали
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна уже в этом году выделит Украине 1 миллиард евро, а также по 1 миллиону в последующие годы.
В ходе встречи “коалиции желающих”, которая состоится в четверг, 10 апреля, стороны будут обсуждать размещение военного контингента в Украине.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, сообщают Новости.LIVE.
Также президент анонсировал новую встречу в формате Рамштайн. На повестке дня — системы Patriot и ПВО.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна уже в этом году выделит Украине 1 миллиард евро, а также по 1 миллиону в последующие годы.
Также Брюссель готов передать на запчасти два истребителя F-16, еще два самолета — в следующем году.
Кроме того, Бельгия может принять участие в размещении военного контингента в Украине, если такое решение будет принято, и присоединится к инвестированию в украинский ВПК.
Напомним, что Франция и Великобритания представили план размещения миротворцев в Украине.
Ранее на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский заявил, что карта размещения военного контингента в Украине уже готова. Президент уточнил, что она непубличная.