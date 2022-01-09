Размещение ракет и масштабы учений в Европе: что будут на переговорах с Россией обсуждать представители США

Размещение ракет и масштабы учений в Европе: что будут на переговорах с Россией обсуждать представители США

Белый дом рассчитывает выяснить, серьезна ли Москва в том, чтобы покончить с кризисом в Украине путем дипломатии.

Представители США на переговорах с РФ планируют предложить обсудить вопросы размещения ракет и масштаба учений в Европе.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с этими планами.

"Переговорщики от США планируют появиться на переговорах с российскими партнерами в понедельник с предложениями, касающимися обсуждения размещения ракет и масштабов военных учений в Европе", - пишет СМИ.

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По данным издания, Белый дом рассчитывает выяснить, серьезна ли Москва в том, чтобы покончить с кризисом в Украине путем дипломатии, или выдвинет невыполнимые требования в качестве тактики затягивания.

"Наше намерение состоит в том, чтобы иметь с русскими за столом переговоров открытый, искренний и серьезный диалог по безопасности в Европе. Мы хотим быть инклюзивными, мы не хотим перепрыгивать через чьи-либо головы. Мы хотим, чтобы они смогли изложить за столом переговоров все свои обеспокоенности. Но мы оставляем за собой право изложить и все наши обеспокоенности", - сказал представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина может получить дополнительный пакет военной помощи от США.

Ранее замминистра иностранных дел России отмечал, что НАТО столкнется с "тяжкими последствиями" в случае расширения на восток. Также в Министерстве иностранных дел РФ призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса.

Впрочем, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подверг критике это требование, подчеркнув, что "отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина — никто другой".

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