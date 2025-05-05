Размораживание военной помощи от США: какую цену должна заплатить Украина

США возобновили военную помощь Украине / © ТСН.ua

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В марте 2025 года американское правительство временно прекратило все военные поставки в Украину, даже одобренные еще при президенте Джо Байдене. Это касалось и оружия в пути, и запасов, которые готовили к отправке.

Однако после переговоров в Саудовской Аравии Вашингтон снова начал поддерживать украинскую армию.

Более того, после заключения соглашения о добыче полезных ископаемых, эксперты прогнозируют увеличение объема поддержки от США.

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Что известно о размораживании военной помощи США для Украины и почему за нее придется платить — узнайте в материале ТСН.ua.

Возобновление экспорта оружия в Украину

Администрация Дональда Трампа сообщила Конгрессу о намерении одобрить прямой коммерческий экспорт оборонной продукции в Украину (DCS) на сумму около 50 миллионов долларов. Это первое разрешение от Трампа такого рода за более чем 100 дней после его возвращения в Белый дом, пишет Kyiv Post.

Конгресс ранее одобрил продажу оружия из-за DCS на сумму 1 миллиард долларов. Предыдущая администрация США при президенте Джо Байдене позволила использовать часть этой суммы для передачи крайне необходимого оружия, такого как полностью автоматические пулеметы калибра «50», для Украины.

Аналитик по безопасности исследовательской группы Tochnyi Колби Бадхвар подчеркнул, что все DCS «работают тихо, их не анонсируют публично, как продажи военной техники».

Также он подчеркнул, что США, несмотря на все угрозы Трампа, продолжают поставки оружия Украине.

Как отмечает издание Kyiv Post, сообщение о лицензии на продажу на сумму 50 миллионов долларов было подано в Конгресс через Закон о контроле над экспортом вооружений — закон, уполномочивающий президентов США контролировать импорт и экспорт товаров и услуг оборонного назначения.

США намерены поставить Украине оборонную продукцию, техническую документацию и услуги.

Следует заметить, что заключенное соглашение между Украиной и США по добыче полезных ископаемых предусматривает, что военная помощь США является частью инвестиционного фонда восстановления Украины, который будет наполняться средствами обеих стран в пропорции 50 на 50.

С американской стороны это будут денежные взносы или новая военная помощь.

Это означает, что оружие от американцев не будет бесплатным — за него нужно будет заплатить либо деньгами, либо лицензиями на разработку месторождений.

Новый пакет военной помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить 30 миллиардов долларов военной помощи уже в 2025 году, благодаря перенесению части финансирования с 2026 года.

По его словам, запланировано два пакета по 15 миллиардов долларов на 2025 и 2026 годы. Сейчас речь идет об объединении этих средств в один транш, чтобы получить оружие раньше.

Как отметил глава государства, Украина согласна постепенно возвращать свою часть инвестиций.

Зеленский убежден, что соглашение о полезных ископаемых также открывает путь американским инвестициям в Украину. Деньги будут оставаться в стране, а вывод средств возможен только по общему согласию.

Фонд предусматривает беспошлинный экспорт украинских минералов в США, но главная цель не продажа сырья, а развитие переработки в Украине.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время часа вопросов к правительству отметил, что каждый новый пакет военной помощи США является важным вкладом в безопасность Украины и стимулирует дальнейшие поставки оружия и разведывательных данных.

Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами продолжается и Украина получает договоренные пакеты помощи, которые использует на поле боя.

Системы Patriot для Украины.

Западные союзники Украины ведут переговоры о передаче дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и стремятся достичь соответствующего соглашения до саммита НАТО, который состоится в конце июня, передает Reuters.

Потенциальными поставщиками могут стать США и Греция.

Однако впоследствии в Reuters опровергли информацию о причастности Греции к предстоящим поставкам систем ПВО для Украины.

Ранее The New York Times сообщало, что к лету 2025 года Украина получит еще одну систему противовоздушной обороны Patriot, ранее развернутую в Израиле. Также существует возможность передислокации еще одной установки из Германии.

Издание отмечает, что получение еще двух систем ПВО позволит Киеву довести количество батарей до десяти, большинство из которых будут развернуты для обороны столицы.

NYT подчеркивает, что в США не комментируют, когда именно приняли решение о передаче Украине Patriot — при Байдене или уже при Трампе.

Издание отмечает, что даже если системы передают союзники, окончательное разрешение должны дать США, поскольку Patriot это стратегическое вооружение.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова закупить минимум 10 систем Patriot. По его словам, эти комплексы являются ключевыми для перехвата российских баллистических ракет, которых в последнее время стало больше.

Глава государства ранее отмечал, что тема Patriot обсуждалась во время его неформального разговора с президентом США на полях похорон Папы Франциска в Ватикане.

Самолеты F-16 и техническая поддержка

Госдеп США утвердил пакет помощи для украинских F-16, включающий:

модернизацию самолетов;

подготовку пилотов и техперсонала;

поставки запчастей и оборудования;

программное обеспечение;

техническую поддержку.

На сайте Управления военного сотрудничества Министерства обороны США отмечают, что главными подрядчиками будут компании:

Lockheed Martin,

BAE Systems

AAR.

В ведомстве заявили, что эта помощь поддерживает национальные интересы США и укрепляет безопасность Украины как важного партнера в Европе.

В свою очередь президент Владимир Зеленский 2 мая анонсировал появление в Украине в ближайшее время новых истребителей F-16.

Количество ожидаемых самолетов и сроки их прибытия в Украину пока неизвестны.

Ранее Зеленский заявлял о большом артиллерийском контракте с Чехией.

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