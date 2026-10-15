Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

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Представители президента США Дональда Трампа предложили разморозить часть заблокированных российских активов и перевести их под американский контроль для возобновления мирных переговоров. Такая инициатива вызвала обеспокоенность в Киеве и была отклонена европейскими союзниками.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех осведомленных о вопросе человек.

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Предложение разморозить российские активы — что известно

О возможности разблокирования замороженных российских активов говорилось во время переговоров в Майами, которые на прошлой неделе провели вовлеченные в мирный процесс представители администрации Трампа и чиновники Украины, Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО.

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По данным собеседников издания, американская сторона представила несколько вариантов разблокировки активов. Среди них, в частности, было предложение переместить средства в новую специальную финансовую структуру, которая будет находиться под контролем Вашингтона.

Один из представителей США подтвердил, что замороженные российские активы рассматривались в контексте потенциального всеобъемлющего мирного соглашения. В то же время, окончательного решения относительно механизма их разблокирования и дальнейшего использования средств пока нет.

Американский чиновник также отметил, что рассматривалось множество вариантов использования замороженных активов России после завершения войны. В то же время вовлеченные в переговорный процесс украинские представители сообщили, что этот вопрос уже поднимался во время предидущих контактов с США.

Реакция Европы и Украины на возможное размораживание активов России

Европейские участники переговоров не поддержали предложение, выдвинутое спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятьем президента Джаредом Кушнером. Инициатива в то же время вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве и стала поводом для дополнительных вопросов относительно позиции Вашингтона и его иного подхода к давлению на Москву для прекращения войны против Украины.

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Издание напомнило, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году западные страны заблокировали около 260 млрд евро российских государственных активов. Основная часть этих средств находится на территории Евросоюза.

Страны G7 предоставили Украине кредит на 45 млрд евро, привлеченный под проценты, полученные от замороженных в ЕС российских активов. В то же время значительное количество европейских правительств не поддерживает использование непосредственно основной суммы активов из-за возможных юридических последствий.

В конце прошлого года государства ЕС согласились направить эти активы на восстановление Украины в случае, если Москва откажется выплачивать военные репарации. В то же время для принятия решения о размораживании средств необходима единодушная поддержка всех 27 членов Евросоюза, достижение которой пока кажется маловероятным.

Предложение по использованию заблокированных российских активов также включали в 28-точечный мирный план администрации Трампа, представленный год назад. Однако в дальнейшем эта инициатива не получила развития.

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Киев, а также ряд европейских стран, выступали за направление замороженных средств в поддержку Украины.

По словам американского чиновника, Вашингтон попросил украинскую сторону подготовить предложения по использованию любых доступных средств вне зависимости от их происхождения. Кроме того, Киеву предложили сотрудничать со Всемирным банком по реформам, призванным усилить борьбу с коррупцией и обеспечить подотчетность.

Между тем 14 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет «прилагать все возможные усилия для возвращения украденных активов».

«Это включает юридическую работу, судебные процессы и судебные преследования», — сказал он.

По данным источников издания, принимавшие участие во встрече европейские представители подчеркнули, что не соглашаются на потерю какого-либо контроля над замороженными активами или возвращение их части России.

«Им сказали, что этого просто не произойдет», — сказал один из собеседников.

Заметим, европейские лидеры на саммите ЕС планируют выступить против курса Трампа по отношению к России, который стремится ослабить ограничения на дизель для снижения цен на топливо перед выборами в США. Брюссель намерен призвать к новым санкциям и ограничению нефтяных доходов Москвы, поскольку считает, что только давление заставит Кремль к переговорам. В ЕС также скептически относятся к объявленному Трампом «энергетическому перемирию», особенно на фоне продолжения российских ударов по украинской энергетике.

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