"Разнесем вдребезги": Трамп отреагировал на возможные планы Ирана убить его

Политик предположил, что последние два покушения на него могут быть связаны с Ираном.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп резко отреагировал на информацию о возможных планах Ирана относительно его убийства.

Об этом сообщает ABC News.

Отметим, 24 сентября Офис директора Национальной разведки проинформировал Трампа о вероятной угрозе убийства со стороны Ирана для "дестабилизации и сеяния хаоса в США".

"Если бы я был президентом, я бы сообщил стране, от которой исходит угроза, в этом случае Ирану, что если вы сделаете что-нибудь, чтобы навредить этому человеку, мы разнесем ваши крупнейшие города и саму страну вдребезги. Мы разнесем ее вдребезги", – заявил Трамп на митинге в Северной Каролине.

Политик добавил, что в настоящее время в США "нет такого руководства" и нет таких лидеров.

Республиканец также высказал предположение, что последние два покушения на него могут быть связаны с Ираном:

"Нам известно о двух покушениях на мою жизнь, и они могут быть связаны или не связаны… с Ираном. Но я на самом деле не знаю".

Как отмечает ABC News со ссылкой на официальные лица, нет никаких свидетельств того, что Иран связан с двумя попытками убийства Трампа.

К слову, Трамп назвал причиной недавней попытки второго покушения на себя "риторику" президента США Джо Байдена и кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис.

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