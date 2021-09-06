"Разное может быть" — Разумков высказался о своей возможной отставке

"Разное может быть" — Разумков высказался о своей возможной отставке

Разумков в очередной раз уверяет, что не держится за руководящую должность в Раде.

Дмитрий Разумков прокомментировал возможности своей отставки с должности главы Верховной Рады Украины. Политик говорит, что ему нравится работа и он прилагает усилия для качественного выполнения служебных обязанностей.

Об этом спикер Рады сказал во время брифинга в понедельник, пишет УНИАН.

"Мне моя работа нравится, и я надеюсь, что я ее достаточно качественно выполняю. По крайней мере, я в этом плане работаю", — ответил Разумков на вопрос о возможности его отставки.

В то же время спикер парламента напомнил, что вопрос отставок выписано в Регламенте ВРУ, и если нардепы инициируют этот процесс, то, по словам Разумкова, "обязательно мы его пройдем".

"А дальше посмотрим на его результат, всякое может быть. Я за должность не держусь, но работать я точно буду", — подытожил он.

Кроме того, Разумков добавил, что на сегодня нет никаких оснований для роспуска Верховной Рады Украины.

"Конституция Украины предусматривает основания для досрочного прекращения полномочий парламента: в течение одного месяца не сформирована коалиция, в течение 60-ти дней со дня отставки Кабинета Министров не сформирован новый состав правительства, или невозможно провести пленарное заседание в течение 30 дней одной очередной сессии. По состоянию на сегодня ни одна из этих оснований не может быть причиной для роспуска парламента", — заявил он.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал слухи о якобы его назначении на место спикера парламента Дмитрия Разумкова. Он заявил, что такую информацию распространяет тот, кто в ней заинтересован, и своей должности он вполне доволен. В то же время из-за распространения этих слухов со Стефанчука сняли некоторые полномочия.

Как сообщалось, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил отставки в правительстве этой осенью. По его мнению, некоторые министры могут уйти с должности по собственному желанию, другие — в "добровольно-принудительном формате".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку