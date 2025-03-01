Разногласия делают Запад слабее: Италия призывает к переговорам между Европой и США

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в пятницу, 28 февраля, заявила, что Италия выступит с предложением провести немедленный саммит с участием США, европейских стран и других союзников, чтобы обсудить, "как справляться с серьезными вызовами современности, начиная с Украины".

Об этом сообщает Reuters.

"Каждый раскол Запада делает нас всех слабее и выгоден тем, кто хотел бы видеть упадок нашей цивилизации", — заявила Мелони.

Ее заявление прозвучало после того, как встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом закончилась ссорой и срывом подписания соглашения о полезных ископаемых.

Напомним, США рассматривают возможность прекращения всей военной помощи Украине. Это может оказаться ответом на заявления Зеленского в Белом доме.

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