Разногласия между Макроном и Шольцем: немецкие политики заявляют об опасности

Тем временем Франция уверяет об отсутствии раскола между Берлином и Парижем.

Немецкие социал-демократы взволнованы из-за напряжения отношений, возникшего канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики считают, что это опасно для Украины.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Михаэль Рот, сообщает Spiegel.

"Мы не можем позволить себе франко-германский спор. Это опасно для Украины", – сказал политик.

По его словам, между Берлином и Парижем существует "глубоко укорененое непонимание друг друга". Он подчеркнул, что Украине нужна прагматичная и скорая помощь — " особенно боеприпасов и противовоздушной обороны". А пока в Европе "люди прячутся друг за друга, Кремль улыбается".

В свою очередь глава французской дипломатии Стефан Сежурне отмечает, что между Францией и Германией нет раскола, сообщает Le Monde. Что больше – он заявил, что на следующей неделе встретится с немецкой коллегой Анналеной Бербок, потому что "есть желание поговорить друг с другом".

"Не существует франко-германского столкновения, мы согласны с 80% вопросов. Здесь нет никакой драмы, поскольку у нас одинаковая цель – поддержать Украину", – заверил политик.

Глава МИД Франции также отметил, что Париж и Берлин имеют "разную степень обязательств" с начала войны в Украине, в том числе "относительно ракет". Кроме того, он отметил, что дискуссии о военном присутствии в Украине не имеют предвыборные цели: "Этот вопрос не избирательный, он экзистенциальный".

Как сообщалось, издание Bloomberg сообщило, что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц не ладят между собой. На парижском саммите лидеров европейских государств призвал партнеров увеличить помощь Украине. Однако идея размещения западных войск в Украине противоречит желаниям Шольца.

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