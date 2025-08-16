- Дата публикации
"Разочарование и никакого прогресса": экс-глава Мюнхенской конференции разнес встречу Трампа и Путина
Ишингер считает, что украинцы с этой встречи ничего не получили, а европейцы — глубокое разочарование.
Вольфганг Ишингер, немецкий дипломат и бывший глава Мюнхенской конференции безопасности, считает, что Владимир Путин одержал победу во время переговоров на Аляске.
Об этом он написал на своей странице в сети X.
«Путин получил красную дорожку с Трампом, Трамп не получил ничего», — так немецкий дипломат описал итоги переговоров.
Ишингер считает, что в результате переговоров на Аляске не было достигнуто ни одного реального прогресса:
«Как и следовало ожидать: ни прекращения огня, ни мира. Никакого реального прогресса. Европейцы получили разочарование после разговора Трампа и Путина, а для украинцев не было достигнуто ничего».
Напомним, 15 августа Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин встретились на Аляске. Это первая их встреча после того, как Дональд Трамп в январе стал президентом США. С тех пор у лидеров были только телефонные разговоры.
Сначала на место прилетел Трамп, а чуть позже — Путин. Главе Кремля, когда тот выходил из самолета, постелили красную дорожку.
Это вызвало немало критики среди политиков и журналистов.
В частности, сенатор Ричард Блюменталь заявил, что встреча Трампа с диктатором не дала никаких результатов.
«Этот саммит не дал никаких результатов. Это была пустая болтовня. Это было только пожимание плечами», — прокомментировал он.