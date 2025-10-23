Разочарование Трампа в России достигло нового уровня: почему США сделали резкий шаг

Дональд Трамп / © Getty Images

Американский чиновник сообщил, что разочарование президента Дональда Трампа по отношению к России достигло новых высот после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник.

Об этом пишет издание Axios.

По словам источника, разговор не принес никаких результатов и подтвердил, что Россия не готова достичь соглашения о прекращении войны. В этой связи было решено отложить личную встречу Трампа и Путина, поскольку она, по мнению американской стороны, не имела бы смысла.

Этот вывод проложил путь к введению новых санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Президент США пояснил, что этот шаг направлен на усиление давления на Владимира Путина и на его согласие на прекращение огня в Украине.

Важно отметить, что это первый случай введения санкций против России из-за войны в Украине за время президентства Трампа. Ранее он высказывался против таких ограничений, опасаясь, что они могут подорвать дипломатические усилия по завершению конфликта.

Напомним, 22 октября США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также более 30 их дочерних компаний. Как заявили в американском Минфине, санкции введены из-за отсутствия серьезной преданности России мирному процессу в Украине. Они обязаны ослабить энергетический сектор РФ и ограничить способность Кремля финансировать войну.

Кроме того, вечером 22 октября страны ЕС достигли политического согласия по 19-му пакету санкций против РФ. Окончательное решение стало возможным после того, как Словакия сняла оговорки. После этого была запущена письменная процедура для формального утверждения.