Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трампа обещал закончить российско-украинскую войну через 24 часа. Однако этого так и не произошло — прошло уже 100 дней его президентства.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Во время закрытой встречи с группой ведущих партийных доноров во Флориде Дональд Трамп заявил, что разрешение международных конфликтов, в частности войны в Украине, оказалось гораздо более сложной задачей, чем он ожидал. Президент также поделился своим разочарованием и бессонными ночами из-за неудач во внешней политике.

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«В предвыборной кампании Трамп обещал дипломатическое завершение как войны в Украине, так и конфликта на Ближнем Востоке, отмечая, что при его президентстве эти войны даже не начались бы. Он заявлял, что смог бы завершить войну в Украине „в первый день“ по возвращении в Белый дом.

Однако прошло более 100 дней его второго президентского срока, а ни один из конфликтов не приблизился к решению: переговоры о прекращении ядерной программы Ирана зашли в тупик, а торговая война ухудшает отношения с союзниками», — говорится в материале.

Напомним, активно тезис о скором окончании войны в Украине Трамп начал продвигать уже в 2024 году, когда должны были состояться президентские выборы в США.

Затем Трамп объяснял, что о завершении войны через 24 часа он сказал «фигурально», однако это подхватили «фейковые новости».

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А спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог шутил, что администрация Трампа говорила о планах закончить войну за 24 часа, но «мы не сказали, в какой день, в какой год».

Накануне стало известно, что Трамп обратился к президенту Турции Эрдону с предложением стать посредником в переговорах по окончании войны в Украине. Аналитики считают, что это указывает на одно: Трамп не в силах выполнить свои обещания, поэтому ищет поддержку.