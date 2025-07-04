- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 680
- Время на прочтение
- 5 мин
Разочарованный Путиным Трамп поговорил с Зеленским: чего ждать Украине
Владимир Зеленский и Дональд Трамп говорили о усилении ПВО и экономической поддержке Украины. Разговор состоялся после переговоров Трампа с главой Кремля Путиным.
После состоявшегося накануне безрезультатного разговора с Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава украинского государства заявил, что речь шла о помощи в усилении противовоздушной обороны для Украины, а также о взаимных инвестициях.
Примечательно, что разговор двух лидеров прошел на фоне эскалации российских атак на украинские города.
Более того, перед этим, американский лидер провел переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Подробные — читайте в материале ТСН.ua.
Телефонный разговор Трампа и Зеленского 4 июля
В пятницу, 4 июля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, разговор между лидерами был «важным и содержательным».
Издание Axios уточнило, что переговоры продолжались около 40 минут.
Впоследствии Зеленский раскрыл детали разговора и выразил благодарность США за поддержку Украины.
В данный момент Трамп разговор с Зеленским еще не прокомментировал.
О чем договорились лидеры Украины и США
По словам Зеленского, речь шла об усилении противовоздушной обороны Украины, совместном производстве дронов и взаимных инвестициях.
В частности, ключевыми темами переговоров стали:
усиление ПВО — страны согласовали стратегию укрепления противовоздушной обороны, в том числе для защиты ключевых объектов.
развитие дронов и инноваций — США и Украина готовы реализовывать совместные производственные проекты в Украине и вкладывать средства в перспективные технологии.
общие закупки и инвестиции — стороны договорились о взаимных поставках вооружений и долгосрочных инвестициях, которые должны обеспечить прочную основу для дальнейшего сотрудничества.
Президент также отметил, что Трамп хорошо осведомлен о ситуации в Украине и выразил надежду, что предстоящие переговоры между экспертами обеих стран еще больше расширят партнерство.
В то же время американское издание Axios заявляет, что лидеры договорились о встрече команд из США и Украины, которые будут обсуждать вопросы противовоздушной обороны и поставки другого вооружения.
Накануне разговора с Зеленским Трамп звонил Путину
В преддверии переговоров с украинским лидером, 3 июля Дональд Трамп позвонил по телефону кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Их разговор длился почти час, а речь шла о прекращении военных действий в Украине.
Тогда в Кремле цинично заявили, что Россия «будет добиваться поставленных целей и не отступится от них».
Позже Трамп выразил свое разочарование переговорами с Путиным и признался, что не добился ни одного прогресса в вопросе прекращения войны России против Украины.
«У нас был телефонный разговор. Это был довольно длинный разговор. Мы говорили о многих вещах, в частности, об Иране, а также, как вы знаете, о войне (России — Ред.) с Украиной. И я этим не доволен», — так прокомментировал Трамп разговор с Путиным.
В то же время, комментируя эти переговоры, Зеленский подчеркнул, что американский и российские лидеры совершенно «разные люди», и что нет «много общих идей, много общих тем».
После разговора Трампа с Путиным, ночью против 4 июля Россия совершила самую массированную атаку на Украину 550 средств воздушного нападения. Среди которых:
330 БпЛА,
один «Кинжал»,
шесть баллистических ракет «Искандер-М/KN-23»,
четыре крылатых ракеты «Искандер-К».
Главной целью кафиров был Киев.
Разговор Трампа и Мертвеца по Украине
После переговоров с Путиным Трамп беседовал с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Лидеры обсудили ситуацию в Украине и укрепление ее ПВО, сообщает немецкое издание SPIEGEL.
Там отмечают, что Германия давно призывает усилить противовоздушную оборону Украины, в частности, передать системы Patriot.
Министр обороны Германии Борис Писториус предлагал США продать их Германии для дальнейшей передачи Украине, но Вашингтон отверг эту идею.
По словам спикера Минобороны Германии, в середине июля Писториус улетит в Вашингтон, чтобы обсудить с Хегсетом вопросы противовоздушной обороны для Украины. Кроме того, Германия также продолжает собирать средства на ПВО для Украины — в прошлом году удалось привлечь около 1 млрд евро.
На фоне массированных российских атак на украинские города Германия надеется, что США пересмотрят свою позицию.
Мерц назвал причину массированных атак в Украине
После массированной комбинированной атаки на Киев 4 июля Мерц предположил, что усиление российских атак происходит после телефонных разговоров Трампа и Путина.
По словам представителя немецкого правительства, канцлер неоднократно обращал внимание на закономерность: каждый раз после контактов с Путиным — телефонные звонки или встречи — РФ активизирует обстрелы.
«То, что произошло минувшей ночью, подтвердило или усилило это впечатление. Массированные атаки на Украину после телефонного звонка говорят сами за себя», — отметил Корнелиус от имени Мерца.
Кроме того, Германия надеется, что ситуация заставит Трампа пересмотреть свою политику в отношении России — в частности, санкций, которые ЕС призывает усилить, но США пока не поддерживают.
Чего ждать Украине после разговора Трампа с Зеленским
Президент клуба имени Рональда Рейгана и общественный деятель Борис Пинкус, выразил оптимизм после телефонного разговора Зеленского с Трампом.
Он назвал этот контакт важным для продолжения поддержки Украины, поскольку Трамп ранее обещал не бросать ее перед агрессией Кремля.
Однако Пинкус подчеркнул, что реальные решения о помощи принимает Конгресс США, где сейчас ведутся жесткие споры.
Он также упомянул масштабные атаки кафиров как сигнал, усиливающий мотивацию к действиям.
«Я оптимистичен — давайте ждать в ближайшие дни хорошие новости», — сказал эксперт.
Напомним, предварительный разговор американского лидера и главы Кремля состоялся 19 мая. Тогда Трамп заявил о начале переговоров между Россией и Украиной о прекращении войны.