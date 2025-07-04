Разочарованный Путиным Трамп поговорил с Зеленским: чего ждать Украине

Президенты США Дональд Трамп (слева) и Украины Владимир Зеленский (справа) / © Getty Images

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После состоявшегося накануне безрезультатного разговора с Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава украинского государства заявил, что речь шла о помощи в усилении противовоздушной обороны для Украины, а также о взаимных инвестициях.

Примечательно, что разговор двух лидеров прошел на фоне эскалации российских атак на украинские города.

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Более того, перед этим, американский лидер провел переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Подробные — читайте в материале ТСН.ua.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского 4 июля

В пятницу, 4 июля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, разговор между лидерами был «важным и содержательным».

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Издание Axios уточнило, что переговоры продолжались около 40 минут.

Впоследствии Зеленский раскрыл детали разговора и выразил благодарность США за поддержку Украины.

В данный момент Трамп разговор с Зеленским еще не прокомментировал.

О чем договорились лидеры Украины и США

По словам Зеленского, речь шла об усилении противовоздушной обороны Украины, совместном производстве дронов и взаимных инвестициях.

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В частности, ключевыми темами переговоров стали:

усиление ПВО — страны согласовали стратегию укрепления противовоздушной обороны, в том числе для защиты ключевых объектов.

развитие дронов и инноваций — США и Украина готовы реализовывать совместные производственные проекты в Украине и вкладывать средства в перспективные технологии.

общие закупки и инвестиции — стороны договорились о взаимных поставках вооружений и долгосрочных инвестициях, которые должны обеспечить прочную основу для дальнейшего сотрудничества.

Президент также отметил, что Трамп хорошо осведомлен о ситуации в Украине и выразил надежду, что предстоящие переговоры между экспертами обеих стран еще больше расширят партнерство.

В то же время американское издание Axios заявляет, что лидеры договорились о встрече команд из США и Украины, которые будут обсуждать вопросы противовоздушной обороны и поставки другого вооружения.

Накануне разговора с Зеленским Трамп звонил Путину

В преддверии переговоров с украинским лидером, 3 июля Дональд Трамп позвонил по телефону кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Их разговор длился почти час, а речь шла о прекращении военных действий в Украине.

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Тогда в Кремле цинично заявили, что Россия «будет добиваться поставленных целей и не отступится от них».

Позже Трамп выразил свое разочарование переговорами с Путиным и признался, что не добился ни одного прогресса в вопросе прекращения войны России против Украины.

«У нас был телефонный разговор. Это был довольно длинный разговор. Мы говорили о многих вещах, в частности, об Иране, а также, как вы знаете, о войне (России — Ред.) с Украиной. И я этим не доволен», — так прокомментировал Трамп разговор с Путиным.

В то же время, комментируя эти переговоры, Зеленский подчеркнул, что американский и российские лидеры совершенно «разные люди», и что нет «много общих идей, много общих тем».

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После разговора Трампа с Путиным, ночью против 4 июля Россия совершила самую массированную атаку на Украину 550 средств воздушного нападения. Среди которых:

330 БпЛА,

один «Кинжал»,

шесть баллистических ракет «Искандер-М/KN-23»,

четыре крылатых ракеты «Искандер-К».

Главной целью кафиров был Киев.

Последствия российской атаки на Киев 4 июля / © ТСН

Последствия российской атаки на Киев 4 июля / © Associated Press

Последствия российской атаки на Киев 4 июля / © ТСН

Разговор Трампа и Мертвеца по Украине

После переговоров с Путиным Трамп беседовал с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Лидеры обсудили ситуацию в Украине и укрепление ее ПВО, сообщает немецкое издание SPIEGEL.

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Там отмечают, что Германия давно призывает усилить противовоздушную оборону Украины, в частности, передать системы Patriot.

Министр обороны Германии Борис Писториус предлагал США продать их Германии для дальнейшей передачи Украине, но Вашингтон отверг эту идею.

Министр обороны Германии Борис Писториус / © Associated Press

По словам спикера Минобороны Германии, в середине июля Писториус улетит в Вашингтон, чтобы обсудить с Хегсетом вопросы противовоздушной обороны для Украины. Кроме того, Германия также продолжает собирать средства на ПВО для Украины — в прошлом году удалось привлечь около 1 млрд евро.

На фоне массированных российских атак на украинские города Германия надеется, что США пересмотрят свою позицию.

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Мерц назвал причину массированных атак в Украине

После массированной комбинированной атаки на Киев 4 июля Мерц предположил, что усиление российских атак происходит после телефонных разговоров Трампа и Путина.

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

По словам представителя немецкого правительства, канцлер неоднократно обращал внимание на закономерность: каждый раз после контактов с Путиным — телефонные звонки или встречи — РФ активизирует обстрелы.

«То, что произошло минувшей ночью, подтвердило или усилило это впечатление. Массированные атаки на Украину после телефонного звонка говорят сами за себя», — отметил Корнелиус от имени Мерца.

Кроме того, Германия надеется, что ситуация заставит Трампа пересмотреть свою политику в отношении России — в частности, санкций, которые ЕС призывает усилить, но США пока не поддерживают.

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Чего ждать Украине после разговора Трампа с Зеленским

Президент клуба имени Рональда Рейгана и общественный деятель Борис Пинкус, выразил оптимизм после телефонного разговора Зеленского с Трампом.

Он назвал этот контакт важным для продолжения поддержки Украины, поскольку Трамп ранее обещал не бросать ее перед агрессией Кремля.

Однако Пинкус подчеркнул, что реальные решения о помощи принимает Конгресс США, где сейчас ведутся жесткие споры.

Он также упомянул масштабные атаки кафиров как сигнал, усиливающий мотивацию к действиям.

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«Я оптимистичен — давайте ждать в ближайшие дни хорошие новости», — сказал эксперт.

Напомним, предварительный разговор американского лидера и главы Кремля состоялся 19 мая. Тогда Трамп заявил о начале переговоров между Россией и Украиной о прекращении войны.

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