Разрешение Байдена наносить удары по РФ провокационно против Трампа — CNN

Это значительно усложнит задачу Трампа, обещавшего заключить мир.
Разрешение американского президента Джо Байдена наносить удары дальнобойным оружием по территории России достаточно провокационно.
Об этом говорится в статье CNN.
Издание отмечает, что решение Байдена усложнит новоизбранному президенту США Дональду Трампу выполнить его обещание заключить мир.
"Это правда, что Москва сейчас достаточно слаба в военном плане и вряд ли будет добиваться полномасштабного конфликта с НАТО или США. Но в какой-то момент Кремль будет стремиться восстановить свое сдерживание", — говорится в статье.
Журналисты издания пишут, что цель состоит в том, чтобы заставить администрацию Байдена внести больший вклад в войну в Украине — по-настоящему снять перчатки.
"Теперь избранный президент Дональд Трамп может думать, что он может говорить о мире, но он унаследует войну, в которой ставки только что стали значительно выше", — подчеркивает автор текста.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил использование Украиной американских ракет большой дальности для ударов внутри России.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле прокомментировали разрешение на удары по РФ западным дальнобойным оружием.
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