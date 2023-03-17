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Разрешение Международного уголовного суда на арест Путина: в Кремле отреагировали

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
6435
Время на прочтение
2 мин
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Разрешение Международного уголовного суда на арест Путина: в Кремле отреагировали

Фото: Associated Press

Россия не планирует выдавать суду в Гааге преступника Путина.

Представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на то, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине". Она заявила, что на территории России в этого органа "нет полномочий".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Это решение для нашей страны не имеет никакого значения, в том числе с правовой точки зрения", — заявила Захарова.

Захарова также заявила, что "Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом Россия не сотрудничает".

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что "Россия, как и некоторые другие государства не признает юрисдикции Международного уголовного суда", а решение об ордере на арест Путина считает "ничтожным". 

Мария Львова-Белова заявила, что воруя украинских детей "она таким образом помогает гражданам России".

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Кроме Путина, суд выдал ордер и на арест уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львов-Беловой за "незаконную депортацию" украинских детей.

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Дата публикации
Просмотры
6435
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