Разрешение на пересечение границы для мужчин 18-22 лет: Зеленский объяснил, для чего принято это решение

Президент Украины Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятое решение разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18–22 лет не будет иметь негативного влияния на обороноспособность страны, а поможет сохранить молодежь для Украины.

Об этом Зеленский сказал на брифинге в пятницу, 29 августа.

«Нам очень нужно, если мы хотим сохранить мальчиков-украинцев в Украине, чтобы, прежде всего, они заканчивали здесь школу. И чтобы родители их не вывозили, потому что они начинают их вывозить без окончания школы. И это очень плохо, потому что они теряют связь с Украиной», — сказал он.

Реклама

Президент отметил, что эта проблема нарастает, и потому было принято решение разрешить уезжать 18-22-летним парням. Глава государства подчеркнул, что решение принималось после консультаций с военными и педагогами.

«Дети могут спокойно не только заканчивать школы в Украине, но и поступать в украинские вузы. Не за границей, а в Украине. И, что важно, заканчивать эти вузы. Поэтому с точки зрения всех этих направлений, всех этих вопросов и был найден именно такой ответ, который не имел никакого влияния на обороноспособность нашего государства», — сказал глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в настоящее время не наблюдается массовых выездов из Украины 18-22-летних парней.

Что предшествовало

Напомним, Кабинет министров 26 августа обновил порядок пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста.

Реклама

Ранее президент Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет.