Разрешение на удары вглубь РФ: в Госдепе США сделали очередное заявление

Миллер подчеркнул, что Штаты оказывают Украине другую помощь для победы в войне.

Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не повлияла на изменение политики Вашингтона по поводу возможного разрешения ВСУ на удары вглубь территории агрессорки России.

Об этом заявил руководитель прессслужбы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"У меня нет объявлений об изменениях в нашей политике сегодня", – подчеркнул он.

По его словам, Вашингтон продолжат обсуждать с Киевом возможные способы поддержки, чтобы Украина могла выиграть эту войну. Миллер говорит, что речь идет о предоставлении технических средств и разведданных.

"Мы всегда обсуждаем с украинцами, что им необходимо и как мы можем оказать им поддержку как можно лучше", — отметил он.

также Мэттью Миллер напомнил: госсекретарь США Энтони Блинкена заявил о том, что Штаты готовы "адаптировать и корректировать эту политику при необходимости, чтобы это имело "стратегический смысл".

Впрочем, представитель Госдепартамента не ответил на вопрос о том, может ли политика по поводу ударов в дальнейшем все же измениться. Он лишь подчеркнул, что у него "нет никаких объявлений сегодня" на этот счет.

Напомним, издание Times узнало, позволит ли Британия Украине наносить удары по РФ. В частности известно, что Лондон не хочет действовать самостоятельно в этом вопросе.

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