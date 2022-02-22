Разрешение Путину вводить войска за границу: Столтенберг дал свою оценку

Он заявил, что НАТО с союзниками предупреждали об этом много месяцев назад.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Совета Федерации России на применение военной силы за пределами государства укладывается в модель его агрессивного поведения.
Об этом генсек Альянса сказал на брифинге после заседания Комиссии Украина-НАТО во вторник, 22 февраля.
"Запрос на разрешение применения силы за пределами российской территории только добавляет к модели решений и действий России в последние месяцы, что привело к самому опасному моменту нашей безопасности за последние десятилетия", — сказал Столтенберг.
"Это лишь еще один шаг", — добавил он, отметив, что НАТО вместе с союзниками предупреждали об этом долгое время.
"Это было предсказуемо еще много месяцев назад", – сказал генсек Альянса.
Напомним, 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил запрос российского президента Владимира Путина на применение российской армии за границей.
В этот же вечер президент РФ заявил, что Россия будет оказывать военную помощь террористическим "ДНР" и "ЛНР".
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