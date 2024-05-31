Разрешение США бить по территории России: Зеленский прокомментировал решение Вашингтона

Глава государства говорит, что такое решение США – шаг вперед.

Президент Владимир Зеленский заявил, что получил сообщение от военных о разрешении США избивать по территории России.

Об этом украинский лидер во время пресс-конференции на третьем саммите Украина – Северная Европа.

"У нас был месседж от американской стороны. Ранним утром сегодня я получил это сообщение от моих военных. Я не могу рассказать вам детали об этом", — подчеркнул Зеленский.

Решение Вашингтона по использованию предоставленного оружия президент назвал шагом вперед. По его словам, для Украины это возможность защитить жителей приграничных территорий.

"Я хочу увидеть, что произойдет на практике. Но то, что вижу – это в любом случае является шагом вперед к этой цели, которую мы обсуждали ранее, чтобы позволить нам защиту наших людей, живущих у границы", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня стало известно, что в Белом доме ослабили свою политику и разрешили избивать по территории РФ американское оружие. Впрочем, некоторые ограничения еще остаются. Так, удары можно наносить исключительно в приграничных с Харьковской областью районах.

Реакция России

В администрации российского президента Владимира Путина отреагировали на решение США. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, мол, Украина уже пытается наносить удары по территории России американским оружием. Теперь, по его словам, речь идет о вовлечении Штатов в войну — или, как сказал спикер Путина, — в конфликт.

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