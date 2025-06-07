Разрешение Трампа продолжать войну России и Украины поставило конгрессменов в неловкое положение

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп своими заявлениями о возможном продолжении войны между Россией и Украиной поставил законодателей США в сложное положение относительно планов ввести «разгромные» санкции против Москвы. Это затормозило продвижение законопроекта в Сенате, который пользуется широкой поддержкой из обеих партий.

Об этом пишет Bloomberg.

Сенатский законопроект, который имеет более 80 соинициаторов — уровень поддержки, который почти не случается в двухпартийной системе, предусматривает жесткие экономические ограничения, способные лишить Россию около 60 миллиардов долларов доходов ежегодно. Впрочем, несмотря на такую весомую поддержку, законодатели не спешат противостоять президенту.

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После того как Трамп заявил, что пока не ознакомился с законопроектом, но будет делать «то, что посчитает нужным в правильное время», рассмотрение документа в Сенате, который планировали рассмотреть уже в этом месяце, приостановилось.

Линдси Грэм, один из соавторов законопроекта от Республиканской партии, который надеялся утвердить его до саммита «Большой семерки» в Кананаскисе (Альберта), сбавил активность после заявлений Трампа, сообщив в твиттере, что тесно координировался с Белым домом с первого дня.

Впрочем, Белый дом отмечает, что окончательное решение по санкциям принадлежит только президенту, который демонстрирует нежелание поддерживать план Грэма. Это происходит на фоне его разочарования из-за невозможности быстро заключить мирное соглашение, которое он обещал во время избирательной кампании.

Европейцы усиливают давление, Украина с надеждой ждет

Пока США колеблются, европейские лидеры движутся вперед с планами усилить ограничения для российских финансовых учреждений и нефтяного экспорта. Немецкий канцлер Фридрих Мерц на встрече с Трампом призвал усилить давление на Путина для прекращения войны, но отметил, что переговоры продвигаются медленно, а боевые действия продолжаются.

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Нападение Украины дронами 1 июня по российским стратегическим объектам продемонстрировало высокие возможности Киева, но, по словам источников в США, усилило решимость Путина продолжать войну.

В прошлую пятницу Россия нанесла масштабный ракетный и беспилотный удар по Харькову, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, а 21 получил ранения.

Санкции — «рискованное, но смелое» предложение

Законопроект Сената предусматривает введение максимальных тарифов (до 500%) на российские нефть, газ и другие товары, что коснется и крупных торговых партнеров США — Китая, Индии и т.д. Это создаст риск резкого скачка мировых цен на энергоносители, но, по словам экспертов, это необходимый шаг для остановки войны.

В случае, если Россия не прекратит войну или нарушит режим прекращения огня, санкции вступят в действие автоматически.

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Главный советник украинского президента Андрей Ермак после визита в Вашингтон выразил надежду, что санкции быстро начнут работать, а относительно возможного введения ограничений против Украины — сигналов не было.

Позиция Трампа

Президент США не исключил возможность новых санкций, но намекнул, что они могут коснуться и Украины. Он отметил: «Они ждут моего решения, и я, возможно, скоро определюсь. Закон очень жесткий».

Секретарь Госдепартамента Марко Рубио на слушаниях в Сенате сообщил, что Трамп считает: угроза новых санкций может привести к срыву мирных переговоров со стороны России.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкциипротив России только тогда, «если это будет необходимо». Он называет этот законопроект «очень жестким».

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