Разрешение Украины бить по РФ предоставленным оружием: Фицо после покушения сделал заявление

Премьер считает, что после этого последует обострение ситуации.

Выздоравливающий после покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо не приветствует разрешение ряда стран Запада на применение Украиной их вооружения по территории РФ. Политик также отдал голос на выборах в Европарламент.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, разрешение на применение оружия для атаки целей на территории России – это "доказательство того, что великие западные демократии хотят не мира, а эскалации напряжения с РФ". Более того, Фицо выразил уверенность, что эскалация "обязательно произойдет".

"Как премьер-министр Республики Словакия, я не буду вовлекать Словакию ни в какие подобные военные приключения. В пределах наших малых словацких возможностей я сделаю все, чтобы мир стал приоритетом перед войной", — подчеркнул словацкий премьер.

Фицо сообщил, что голосовал в больнице. Он назвал "важными" эти выборы. Премьер заметил, мол, "надо голосовать за евродепутатов, которые будут поддерживать мирные инициативы, а не продолжение войны".

Напомним, накануне Роберт Фицо сделал первое заявление после покушения на его жизнь, которое 15 мая совершил известный писатель и активист 71-летний Юрай Цинтула. В частности, он подчеркнул, что не считает попытку убить его лишь безумными действиями отдельного радикала.

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