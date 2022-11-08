Разрешил сам Путин: Фейгин объяснил заявления Пригожина о вмешательстве РФ в выборы в США

Заявления Пригожин могут использоваться для определенной провокации.
Российский олигарх, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал заявление о влиянии России на выборы в США с разрешения самого президента РФ Владимира Путина.
Такое мнение российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин выразил "24 каналу".
Он объяснил, что, несмотря на неприемлемость таких заявлений во внешней политике, Пригожин все же сделал его, ведь не является частью аппарата власти и никогда ею не был.
"Он близкий именно к Путину человек. Поэтому все, что происходит в связи с войной и к ней, это, безусловно, объясняется близостью к высшей власти, к самому Путину", – сказал Фейгин.
Он обратил внимание на то, что у Пригожина – бекграунд человека, сидевшего в тюрьме по ряду статей, и это сказывается.
"Просто в этой ситуации он получил разрешение на определенное самостоятельное поведение, но в известных пределах. Мы же не видели, чтобы он Путина критиковал лично", – отметил оппозиционер.
"Возможно, это (заявления Пригожина – ред.) используется для провокации определенной дополнительной. Ну вот заявить такое в день выборов в Соединенных Штатах, что мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться", – предположил Фейгин.
Он напомнил, что российский олигарх находится под следствием ФБР вместе с некоторыми своими сотрудниками за вмешательство в выборы в США в 2016 году, поэтому Пригожин точно осложнил свою судьбу этими заявлениями.
Вмешательство РФ в выборы в США
Напомним, на фоне заявлений Пригожина, де-факто признавшегося в прошлом и будущем вмешательстве РФ в избирательный процесс в США, представитель Госдепартамента Нед Прайс, заявил, что его государство готово ввести санкции против любого субъекта, который будет пытаться вмешаться в избирательный процесс.
Отметим, что издание The New YorkTimes сообщило, что РФ пытается вмешаться в промежуточные выборы в США, чтобы помешать передавать Украине военную помощь.
По оценкам экс-посла США Джона Гербста, поддержка Украины не изменится после промежуточных выборов в США, несмотря на рост числа республиканцев в Конгрессе.
Читайте также: