Разрешил сам Путин: Фейгин объяснил заявления Пригожина о вмешательстве РФ в выборы в США

Российский олигарх, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал заявление о влиянии России на выборы в США с разрешения самого президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин выразил "24 каналу".

Он объяснил, что, несмотря на неприемлемость таких заявлений во внешней политике, Пригожин все же сделал его, ведь не является частью аппарата власти и никогда ею не был.

"Он близкий именно к Путину человек. Поэтому все, что происходит в связи с войной и к ней, это, безусловно, объясняется близостью к высшей власти, к самому Путину", – сказал Фейгин.

Он обратил внимание на то, что у Пригожина – бекграунд человека, сидевшего в тюрьме по ряду статей, и это сказывается.

"Просто в этой ситуации он получил разрешение на определенное самостоятельное поведение, но в известных пределах. Мы же не видели, чтобы он Путина критиковал лично", – отметил оппозиционер.

"Возможно, это (заявления Пригожина – ред.) используется для провокации определенной дополнительной. Ну вот заявить такое в день выборов в Соединенных Штатах, что мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться", – предположил Фейгин.

Он напомнил, что российский олигарх находится под следствием ФБР вместе с некоторыми своими сотрудниками за вмешательство в выборы в США в 2016 году, поэтому Пригожин точно осложнил свою судьбу этими заявлениями.

Вмешательство РФ в выборы в США

Напомним, на фоне заявлений Пригожина, де-факто признавшегося в прошлом и будущем вмешательстве РФ в избирательный процесс в США, представитель Госдепартамента Нед Прайс, заявил, что его государство готово ввести санкции против любого субъекта, который будет пытаться вмешаться в избирательный процесс.

Отметим, что издание The New YorkTimes сообщило, что РФ пытается вмешаться в промежуточные выборы в США, чтобы помешать передавать Украине военную помощь.

По оценкам экс-посла США Джона Гербста, поддержка Украины не изменится после промежуточных выборов в США, несмотря на рост числа республиканцев в Конгрессе.

Выборы в США: республиканцы обещают перекрыть помощь Украине

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