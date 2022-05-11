"Разрешили Путину получить то, чего у него быть не должно": Кулеба раскритиковал Запад за промедление с передачей оружия

"Разрешили Путину получить то, чего у него быть не должно": Кулеба раскритиковал Запад за промедление с передачей оружия

Украина еще до начала полномасштабного вторжения России вела активные переговоры с партнерами по предоставлению оружия. Однако западные страны неохотно соглашались, в связи с чем было "потеряно время".

Переговоры Украины с партнерами о военной помощи велись в течение нескольких месяцев до 24 февраля и первые недели после начала полномасштабной войны. Однако желаемую помощь Украина так и не получала.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии Politico.

"Я спросил его, что, возможно, наконец-то пришло время дать Украине ЗРК Patriot. Он сказал: "Дмитрий, в принципе, это может произойти. Но потребуется не менее двух или трех месяцев, чтобы научить ваших людей, как их использовать", — вспомнил Кулеба разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в конце февраля.

Кулеба отметил, что никто из сторон не мог предположить, что война затянется, но, по его мнению, ход противостояния мог быть другим, если бы у Украины было необходимое вооружение.

"Но если бы нас изначально услышали об оружии, если бы нам не приходилось часами и днями объяснять партнерам, чему нам нужно именно это оружие, а не другое, мы бы уже получили его и научили всех, и ситуация была бы совсем другой, было бы значительно лучше. Мы все потеряли время и позволили Путину получить то, чего у него быть не должно», – заявил Кулеба.

Кулеба отметил также, что именно на саммите в Германии США убедили евросоюзников "перевести Украину из советского оружия на оружие НАТО".

Напомним, Арестович объяснил, почему Украине нужно быстрее и больше оружия.

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