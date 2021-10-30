Разрушение экономики страны и вспышка кори: в ООН призвали страны помочь избежать массового голода в Афганистане

Разрушение экономики страны и вспышка кори: в ООН призвали страны помочь избежать массового голода в Афганистане

Половина афганских детей в возрасте до пяти лет подвержена риску острого недоедания

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обратился к лидерам стран G20 с просьбой предотвратить массовый голод в Афганистане.

Об этом пишет Associated Press.

Экономика страны разрушается, половина ее населения может остаться без необходимого количества продовольствия, особенно в зимних условиях. Половина афганских детей в возрасте до пяти лет подвержена риску острого недоедания, при этом в каждой провинции Афганистана выявили вспышку кори.

Всемирная продовольственная программа ООН снабжает продуктами 4 млн афганцев, но, по прогнозам организации, такая помощь понадобится 12 млн жителям страны.

Он обратился к тем государствам, которые приостановили оказание помощи Афганистану после прихода к власти движения "Талибан", с просьбой оказать стране гуманитарную помощь. В их число, в частности, входят США и европейские страны. Евросоюз уже выделил около 100 млн евро.

Если афганцы не получат помощь, то это приведет к увеличению потока беженцев и усилит террористическую угрозу.

Ранее "Талибан" запретил парикмахерам из провинции Гильменд брить или стричь бороды, заявив, что это "нарушает их толкование исламского закона".

Талибы также заявляли, что разделят учреждения высшего образования по половому признаку, а также введут для студенток новый дресс-код.

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