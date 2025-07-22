Разрыв Путина с Трампом: почему Кремль выбрал эскалацию войны вместо сближения с США

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

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Похоже, президент России Владимир Путин спокойно воспринимает первый серьезный разрыв в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Эксперты и приближенные к Кремлю источники считают, что российский диктатор заранее готовился к ухудшению диалога, несмотря на временное сближение в начале второго президентского срока Трампа.

Об этом пишет издание The Guardian.

Как в России воспринимают ухудшение отношений с Трампом?

Хотя в Москве не скрывают досадного впечатления от изменения риторики Трампа — на прошлой неделе он резко выступил за военную поддержку Украины и пригрозил масштабными санкциями в отношении России — источники убеждены, что Путин всегда ставил свои военные цели выше дипломатических надежд. Он считает, что Россия постепенно приобретает преимущество, а украинское сопротивление может иссякнуть.

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«Москва разочарована и расстроена, что с Трампом не получилось. Но какими бы ни были ожидания Путина относительно хороших отношений с Трампом, это всегда было вторым после его максималистских целей в Украине. Для Путина вторжение в Украину — это вопрос существования«, — отметил бывший кремлевский чиновник.

Несмотря на длительное заигрывание Путина с Трампом, официальные лица в Кремле до сих пор избегают прямой критики в его адрес. Впрочем, за закрытыми дверями преобладает смесь раздражения и осознания реальности.

«В Москве были надежды и ожидания наладить тесные отношения с Трампом. Но базовое ожидание в России всегда заключалось в более жестких санкциях США и стабильном потоке оружия в Украину», — сказала независимый российский аналитик Татьяна Становая.

Когда Трамп вернулся в Овальный кабинет в начале года, возобновив усилия сблизиться с Москвой и снова пообещав прекратить войну в Украине за 24 часа, в Кремле возникло ощущение открытия новой возможности. Конфликт Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским лишь усиливал впечатление, что США могут изменить курс.

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Администрация Трампа давно рассматривалась как потенциальная платформа для геополитических маневров Кремля: шанс подорвать сплоченность НАТО и поставить под сомнение преданность Запада поддержке Киева.

Однако этот период быстро завершился, когда Трамп выразил недовольство нежеланием Путина согласиться на прекращение боевых действий. Он объявил о новом пакете поддержки Украины, в частности поставки систем Patriot, и поставил жесткий ультиматум: достичь мира за 50 дней или столкнуться с масштабными санкциями.

Особенно обидно Трампу, очевидно, было то, что его личные усилия — шесть телефонных звонков к Путину — не имели результата. Как человек, чувствительный к собственному имиджу, он воспринял это как пощечину.

«Я возвращаюсь домой, говорю: „Первая леди, у меня был прекрасный разговор с Владимиром. Думаю, мы все уладили“. А потом включаю телевизор, или она говорит мне: „Интересно, потому что они только что бомбили дом престарелых“, — рассказывал президент США.

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Бывший кремлевский инсайдер считает, что последовательные обстрелы украинских городов после звонков были просчетом: «Путин не пытался намеренно унизить Трампа — но точно не справился с этим мудро».

Как в Кремле воспринимают 50-дневный ультиматум от Трампа?

Несмотря на это, многие российские чиновники и военные комментаторы с облегчением отметили, что угрозы Трампа не были такими жесткими, как ожидалось. В Москве их трактуют как своеобразный «временный пропуск» для Путина на 50 дней.

«За 50 дней может произойти многое — и Путин это понимает. Он воспринимает Трампа как эмоционального и уязвимого к влиянию. Москва и дальше будет делать сигналы в сторону Вашингтона. Они не считают эту трещину необратимой», — считает другой источник из российских внешнеполитических кругов.

Сейчас Кремль сосредоточен на активизации своего наступления. Непрерывные атаки дронами — каждую ночь запускаются тысячи — постепенно истощают украинскую противовоздушную оборону. Удары по городам, в частности по Киеву, в последнее время значительно участились.

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На фронте российская армия хоть и медленно, но продвигается вперед, подходя ближе к ключевому городу Покровск на востоке.

По словам знакомых с логикой Путина лиц, 50-дневный ультиматум только побудит его усиливать наступательные действия.

«Российское руководство не реагирует на давление. Скорее всего, можно сказать, что первая фаза отношений США-Россия при Трампе, которая длилась около шести месяцев, завершилась», — подчеркнул влиятельный аналитик и советник Кремля Федор Лукьянов.

Инсайдер из Кремля добавил, что Путин «одержим» идеей выглядеть сильным, поэтому вряд ли изменит курс из-за угроз Вашингтона.

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Это неутешительная весть для немногочисленной части российской элиты, которая надеялась на новое потепление с США и на потенциальное экономическое облегчение.

Многие считали, что симпатия Трампа к Путину может стать переломным моментом, способным привести к отмене санкций, восстановлению западного бизнеса, новым соглашениям по контролю над вооружениями и усилению позиций Москвы в Европе.

Среди обычных россиян растет стремление к завершению войны — социология свидетельствует о повышении поддержки идеи прекращения боевых действий, что идет в паре с лучшим восприятием США.

Однако главным условием для этого прорыва было то, что Путин должен был согласиться на прекращение огня, что заморозило бы линию фронта и закрепило бы за Россией захваченные территории, лишив Киев шансов на их возвращение.

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Но, по словам Становой, «в определенных московских кругах есть разочарование из-за ухудшения отношений», однако те, кто ставит сотрудничество с США выше войны в Украине, не имеют значительного влияния на политику.

Почему Путин отверг предложения Трампа?

Для тех, кто внимательно наблюдает за Путиным, не стало неожиданностью, что он отверг предложения Трампа, вместо этого снова озвучив свои масштабные требования, которые предусматривают фактическое ограничение украинского суверенитета. Речь идет об обязательствах НАТО не расширяться на восток, нейтралитете Украины, ограничении ее армии, защите русскоязычного населения и признании территорий, захваченных Россией.

Как отметил бывший чиновник: «В этой войне погибло более 100 тысяч россиян. Путин просто не может вернуться домой с чем-то меньшим, чем тем, что будет выглядеть как настоящая победа».

Сейчас в Кремле, похоже, снова усиливается влияние жесткой фракции, которая воспринимает столкновение с США не как возможность, а как неизбежность.

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«Не забывайте: мы видим Соединенные Штаты не как нейтрального арбитра, а как сторону в войне против нас в Украине. Вы поставляете оружие, которое позволяет нашим врагам продолжать борьбу. Так что да, США воюют с нами. Путин дал Трампу время это изменить. Время истекает», — написал в Telegram российский радикальный идеолог Александр Дугин.

Напомним, накануне американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Путин не остановится с войной против Украины, пока его кто-то не остановит. Поэтому, по словам сенатора, Трамп вот-вот «надерет зад» президенту России, введя пошлины против стран-покупателей российской нефти.

В то же время, экс-советник Трампа при его первой каденции Джон Болтон считает, что президент США сейчас заинтересован в том, чтобы дистанцироваться от Украины — как в дипломатическом, так и военном планах.