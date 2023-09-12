Разрыв России с Арменией усугубляет сомнения относительно влияния Кремля в бывшем СССР — Reuters

Публичный конфликт между Россией и Арменией, одним из ее давнейших и ближайших союзников, усугубляет сомнения в способности Москвы удерживать и распространять власть на части бывшего Советского Союза, когда она сосредоточена на ведении войны в Украине.

Об этом пишет Reuters.

В Армении расположена военная база РФ и страна являлась единственным стратегическим союзником Москвы в нестабильном Южном Кавказе – регионе, пересеченном нефте- и газопроводами.

"Жалкие действия России в Украине заставили бывших клиентов искать других, более надежных защитников. Я уверен, что они (россияне — ред.) сделают все возможное, чтобы заверить других, в частности Сирию, в своей дальнейшей поддержке", — сказал бывший посол Великобритании. в России Энтони Брентон.

В течение многих лет отношения между Москвой и Ереваном то теплели, то охлаждались, но в последние недели Армения фактически заявила, что не верит в способность России защитить ее в рамках оборонного пакта (ОДКБ) и ищет других партнеров на фоне эскалации напряженности в отношениях с соседним Азербайджаном.

Отсутствие России может открыть двери для других игроков – Турции, Азербайджана, Ирана, Китая или Запада – они могут попытаться занять место России на Южном Кавказе или других постсоветских территориях, которые она открыто считает своей сферой влияния.

В июне Пашинян указал на разрыв между его страной и Москвой, заявив: "Мы не являемся союзником России в войне с Украиной".

В сентябре, в интервью итальянской газете La Repubblica, Пашинян признал, что "зависимость от России в вопросах безопасности была ошибкой".

Армения заявила, что Россия не может предоставить оружие, которое она традиционно снабжала, потому что оно нужно для войны против Украины и поэтому Ереван обратился к Индии. После отказа в разрешении возглавляемом Россией военном блоке ОДКБ проводить маневры на армянской земле, премьер-министр Никол Пашинян на этой неделе санкционировал проведение совместных военных учений из США, являющихся крупнейшим сторонником Украины.

Еще одним источником напряжения является то, что Армения полностью присоединилась к Международному уголовному суду (МКС), поскольку она хочет предъявить обвинения в военных преступлениях против Азербайджана. МКС выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях – незаконной депортации детей из Украины, поэтому этот шаг повышает вероятность, что российский диктатор не сможет посетить близкого союзника.

Напомним, МИД России вызвал посла Армении из-за ряда "недружественных" действий.

Читайте также: