Разумков о задачах власти: Жители Донбасса, Крыма и всей Украины должны чувствовать себя украинцами

Разумков о задачах власти: Жители Донбасса, Крыма и всей Украины должны чувствовать себя украинцами

По словам спикера ВР, люди должны возвращаться на Родину.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что власть должна работать над созданием условий для "возвращения всех своих" в страну.

Об этом Разумков заявил во время брифинга в Полтавской области, сообщает РБК-Украина.

"Я думаю, что нам нужно сделать так, чтобы жители Донбасса, Крыма и всей Украины чувствовали себя украинцами. И точно никуда не хотели ехать. Это задача всей власти ...", — заявил он.

Он также напомнил, что на выборы 2019 года будущая новая власть шла с лозунгами в том числе о том, что нужно создавать условия для возвращения украинцев.

"Мы должны работать над тем, чтобы люди возвращались", — добавил Разумков.

Напомним:

Президент Украины Владимира Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет российской территорией, сколько бы времени он ни был в оккупации страны-агрессора. В любом случае "эта земля будет деоккупирована".

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