Разумков объяснил, кто будет вносить данные об олигархах в специальный реестр

Разумков объяснил, кто будет вносить данные об олигархах в специальный реестр

Разумков поблагодарил парламентариев за поддержку его правки в закон об олигархах.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поблагодарил нардепов, которые при принятии так называемого закона об олигархах, учли его правку. Согласно ей, данные об олигархах по обращению специальной комиссии вносить в соответствующий реестр НАПК.

Об этом Разумков, который сейчас болеет COVID-19 и находится на самоизоляции, написал в Facebook.

"Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, которая поддержала мою с коллегами правку номер 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов", — написал Разумков.

Напомним, Рада приняла закон о деолигархизации 23 сентября. Он устанавливает критерии, кого считать олигархом, и направлен на ограничение их влияния на политику. Не поддержали так называемый закон об олигархах нардепы от "ОПЗЖ", "ЕС" и "Батькивщины".

Перечень олигархов должен составить Совет нацбезопасности и обороны, возглавляемый президентом Владимиром Зеленским.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя принятый закон об олигархах, сказал, что он дает Украине исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что своим голосованием в Верховной Раде за так называемый закон об олигархах народные депутаты избрали для Украины будущее без кланово-олигархической системы.

Новости Украины: в Раде приняли законопроект, который устанавливает критерии, кого считать олигархом

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