Разумков открыл журналистам кулуары Рады

Количество представителей СМИ, которые будут работать в парламенте, увеличено.

Количество журналистов, которые могут работать на втором и третьем этажах Верховной Рады увеличено из-за многочисленных обращений медийщиков. Соответствующее распоряжение подписал глава ВР Дмитрий Разумков.

Об этом в среду, 6 октября, сообщила пресс-секретарь главы ВР Ольга Туний.

"В связи с многочисленными обращениями журналистов, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах!" — написала Туний.

Также согласно распоряжению, снимаются любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.

Сейчас, согласно документу, в Раде могут работать:

до 200 человек — в пресс-центре на третьем этаже;

до 30 человек — в ложе прессы балкона зала заседаний ВР;

до 200 человек — в кулуарах второго этажа пленарной части ВР.

Также распоряжением установлено:

в пресс-центре на третьем этаже допускать от телевизионных каналов не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информагентств — до 2, а от других изданий — по 1 человеку;

в кулуары второго этажа пленарной части ВР допускается от телеканалов не более 1 съемочной группы (до 2 человек) от информагентств, в том числе фотокорреспондентов, — до 2 человек а от других лиц по одному.

Напомним:

Более года кулуары были закрыты из-за эпидемии коронавируса и вот должны были стать снова открытыми уже с 7 сентября, когда Верховная Рада приступила к работе после летних каникул, но этого не произошло. Кулуары оказались открытыми только частично, очень важные секторы огородили ограничительными лентами, в частности спуск на первый этаж, где депутаты идут в буфет и именно там журналисты имели возможность с ними пообщаться. А для сектора, где ходят преимущественно депутаты от ОПЗЖ выделили только 40 пропусков для прессы. Ключевой блок, где можно встретить депутаты от власти, оставался также закрытым.

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