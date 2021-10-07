Разумков озвучил пожелания преемнику: Чтобы ему не было стыдно

Депутаты могут уволить председателя парламента уже сегодня.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пожелал следующему главе парламента, чтобы ему не было стыдно за свою деятельность.
Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.
"Чтобы ему не было стыдно за то, что он будет делать в этой должности. Ни перед собой, ни перед людьми и ни перед законом".
На вопрос, не стыдно ли ему самому, Разумков ответил: "Мне не стыдно".
Напомним:
- 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамия о подписные листы об отставке Разумкова — его личная инициатива.
- Во время заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя парламента. А 4 октября Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности.
- Проголосовать за его отставку могут уже 7 октября. А уже на следующий день назначить спикером могут, скорее всего, его первого заместителя Руслана Стефанчука. Чтобы это сделать, монокоалиции придется преодолеть бюрократические преграды.