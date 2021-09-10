Разумков снова подхватил коронавирус: что известно о состоянии здоровья спикера парламента

Разумков снова подхватил коронавирус: что известно о состоянии здоровья спикера парламента

Председатель Верховной Рады находится на самоизоляции и обещает работать дистанционно.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, в прошлом году переболевший COVID-19, снова получил положительный ПЦР-тест, который подтвердил повторное заражение коронавирусом.

Об этом спикер украинского парламента сообщил на своей Facebook-странице.

По словам Разумкова, тест на коронавирус он прошел перед тем, как присоединиться к международному форуму "Ялтинская европейская стратегия", который проходит в Киеве и одним из участников которого является президент Украины Владимир Зеленский.

"Формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня ", — написал глава Рады в своем посте, в комментариях к которому опубликовал и сам результат теста.

Фото: Facebook

Дмитрий Разумков сообщил, что очевидных симптомов болезни у него не было, и выразил надежду, что ему удастся выступить онлайн на форуме, где будут дискутировать о верховенстве права в Украине.

"Буду находиться на самоизоляции, некоторое время работать дистанционно. К счастью, чувствую себя хорошо ", — отметил председатель Совета.

Напомним, впервые с начала пандемии в Киеве открылся международный форум — "Ялтинская европейская стратегия". До аннексии Крыма это мероприятие проходило в Ялте, в прошлом году встречи не было из-за пандемии.

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