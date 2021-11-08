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Разумков создает в Раде новое объединение "Разумная политика": список депутатов

Разумков создает в Раде новое объединение "Разумная политика": список депутатов

УНІАН

Кроме экс-спикера, в объединении 24 депутата.

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, вошедших в состав своего межфракционного объединения "Разумная политика".

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

По словам Разумкова, обращение о создании объединения уже находится на рассмотрении руководства Верховной Рады. Официально об этом должны объявить на следующей пленарной неделе парламента.

"Любая политика должна быть открытой и честной и базироваться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечне депутатов, вошедших в состав объединения", — отметил Разумков.

Кроме Разумкова, в межфракционное объединение "Разумная политика" попали еще 24 депутата: двое от "Батькивщины" (Андрей Николаенко, Владимир Кабаненко), внефракционный нардепЛюдмила Буймистер и 21 — от "Слуги народа":

  • Владимир Козак;
  • Василий Мокан;
  • Роман Соха;
  • Нелли Яковлева;
  • Оксана Дмитриева;
  • Валерий Божик;
  • Дмитрий Микиша;
  • Артём Дмитрук;
  • Ольга Солодуха;
  • Олег Воронько;
  • Александр Бакумов;
  • Ольга Коваль;
  • Дарья Володина;
  • Михаил Новиков;
  • Роман Бабий;
  • Алина Загоруйко;
  • Константин Касай;
  • Дмитрий Гурин;
  • Евгений Петруняк;
  • Иван Юноков;
  • Михаил Крячко.

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамии о подписных листах по отставке Разумкова — его личная инициатива.

В ходе заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки главы парламента. А 4 октября Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности. Проголосовали за его отговор 7 октября. Преемником Разумкова стал – Руслан Стефанчук.

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