Разумков создает в Раде новое объединение "Разумная политика": список депутатов

Кроме экс-спикера, в объединении 24 депутата.
Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, вошедших в состав своего межфракционного объединения "Разумная политика".
Об этом он сообщил на своей странице Facebook.
По словам Разумкова, обращение о создании объединения уже находится на рассмотрении руководства Верховной Рады. Официально об этом должны объявить на следующей пленарной неделе парламента.
"Любая политика должна быть открытой и честной и базироваться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечне депутатов, вошедших в состав объединения", — отметил Разумков.
Кроме Разумкова, в межфракционное объединение "Разумная политика" попали еще 24 депутата: двое от "Батькивщины" (Андрей Николаенко, Владимир Кабаненко), внефракционный нардепЛюдмила Буймистер и 21 — от "Слуги народа":
- Владимир Козак;
- Василий Мокан;
- Роман Соха;
- Нелли Яковлева;
- Оксана Дмитриева;
- Валерий Божик;
- Дмитрий Микиша;
- Артём Дмитрук;
- Ольга Солодуха;
- Олег Воронько;
- Александр Бакумов;
- Ольга Коваль;
- Дарья Володина;
- Михаил Новиков;
- Роман Бабий;
- Алина Загоруйко;
- Константин Касай;
- Дмитрий Гурин;
- Евгений Петруняк;
- Иван Юноков;
- Михаил Крячко.
Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамии о подписных листах по отставке Разумкова — его личная инициатива.
В ходе заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки главы парламента. А 4 октября Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности. Проголосовали за его отговор 7 октября. Преемником Разумкова стал – Руслан Стефанчук.