Разумков создает в Раде новое объединение "Разумная политика": список депутатов

Кроме экс-спикера, в объединении 24 депутата.

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, вошедших в состав своего межфракционного объединения "Разумная политика".

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

По словам Разумкова, обращение о создании объединения уже находится на рассмотрении руководства Верховной Рады. Официально об этом должны объявить на следующей пленарной неделе парламента.

"Любая политика должна быть открытой и честной и базироваться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечне депутатов, вошедших в состав объединения", — отметил Разумков.

Кроме Разумкова, в межфракционное объединение "Разумная политика" попали еще 24 депутата: двое от "Батькивщины" (Андрей Николаенко, Владимир Кабаненко), внефракционный нардепЛюдмила Буймистер и 21 — от "Слуги народа":

Владимир Козак;

Василий Мокан;

Роман Соха;

Нелли Яковлева;

Оксана Дмитриева;

Валерий Божик;

Дмитрий Микиша;

Артём Дмитрук;

Ольга Солодуха;

Олег Воронько;

Александр Бакумов;

Ольга Коваль;

Дарья Володина;

Михаил Новиков;

Роман Бабий;

Алина Загоруйко;

Константин Касай;

Дмитрий Гурин;

Евгений Петруняк;

Иван Юноков;

Михаил Крячко.

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамии о подписных листах по отставке Разумкова — его личная инициатива. В ходе заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки главы парламента. А 4 октября Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности. Проголосовали за его отговор 7 октября. Преемником Разумкова стал – Руслан Стефанчук. Отставка Разумкова: почему произошел "политический развод" и чем он может обернуться для страны

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