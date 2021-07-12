Разумков созвал внеочередное заседание Рады: среди вопросов медицинский каннабис и еще четыре законопроекта

Пленарное заседание запланировано на 16 часов 13 июля.
Во вторник, 13 июля, состоится внеочередное заседание парламента, инициированное президентом Украины Владимиром Зеленским. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о его созыве.
Об этом сообщила пресс-служба ВР.
"В связи с требованием президента о созыве внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва ... созвать внеочередное пленарное заседание на 16 часов 13 июля 2021", — говорится в документе.
Так, на заседании нардепы рассмотрят следующие проекты законов:
- об окончательной ликвидации "Укроборонпрома" №3822;
- о миллионных штрафах за контрабанду товаров и их недостоверное декларирование №5420;
- о легализации медицинского каннабиса №5596;
- о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты по поводу особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов №5270;
- о расширении полномочий АМКУ в рамках деолигархизации №5431.
Напомним:
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой собрать завтра, 13 июля, внеочередное заседание парламента.
- Как сообщалось, Верховная Рада на этой пленарной неделе (13-16 июля) планирует два внеочередных заседания. Нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов, в частности по экологии и цифровизации.