Разумков созывает внеочередное заседание Рады: рассмотрят 13 законопроектов

Заседание состоится 15 июля.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве в четверг, 15 июля , внеочередного заседания парламента.

Об этом спикер сообщил на своей странице в Facebook.

Заседание начнется в 16:00. По словам Разумкова, к рассмотрению предложено 13 законопроектов.

На повестке дня проекты законов:

экологические инициативы "О государственном экологическом контроле" (№3091) и "О территориях Изумрудной сети" (№4461),

промышленного загрязнения (№4167)

сохранение лесов (№5650)

регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№5339)

усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576)

имплементация международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира (№2351)

в внедрения электронной регистрации и декларирования места жительства в Украине (№5463)

Как сообщалось, Верховная Рада 13 июля после обеда соберется на внеочередное заседание. Будут рассматривать пять вопросов, в частности, и легализации медицинского каннабиса. Этот закон должен разрешить использовать в Украине лекарства из конопли для тяжелобольных пациентов. Неофициально его называют законом Софии — в честь маленькой девочки, больной эпилепсией. Он должен сделать законным лечение препаратами каннабиса и упростить доступ пациентов к ним.

Новости Украины: депутаты ВР рассмотрят закон о легализации лекарств из конопли

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