Разумков заявил, что некоторые министры этой осенью могут уйти в "добровольно-принудительную" отставку

Разумков заявил, что некоторые министры этой осенью могут уйти в "добровольно-принудительную" отставку

В то же время Разумков предполагает, что некоторые министры могут уйти с должности по собственному желанию.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил отставки в правительстве этой осенью. По его мнению, некоторые министры могут уйти с должности по собственному желанию, другие — в "добровольно-принудительном формате".

Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Розумков во время брифинга в понедельник.

По его словам, кадровые ротации в Кабмине, ожидается, что возможно, состоятся не в первой пленарной неделе шестой сессии Верховной Рады, но в скором времени.

"Отставки возможны... Действительно есть министры, к которым есть вопросы. К некоторым — и у меня лично. Я пока не буду переходить на фамилии. Есть те, кто, возможно, самостоятельно уйдет в отставку, а есть те, кто в" добровольно -принудительное формате" могут оставить Кабинет Министров Украины", — сказал Разумков.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал слухи о якобы его назначении на место спикера парламента Дмитрия Разумкова. Он заявил, что такую информацию распространяет тот, кто в ней заинтересован, и своей должности он вполне доволен. В то же время из-за распространения этих слухов со Стефанчука сняли некоторые полномочия.

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