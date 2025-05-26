Альтернативные площадки для переговоров, которые предлагает Кремль / © Associated Press

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Россия не считает Ватикан серьезной площадкой для мирных переговоров.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в Москве.

«Россия не рассматривает Ватикан как реальную арену для мирных переговоров с Украиной, поскольку Святой Престол ассоциируется с западным католическим миром и территориально расположен в пределах Италии — страны-члена НАТО и ЕС», — сообщили агентству три высокопоставленных российских источника, близких к Кремлю.

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Предложение Трампа и молчание Ватикана

Идея провести переговоры в Ватикане была озвучена президентом США Дональдом Трампом после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Однако Святой Престол публично не комментировал это предложение. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что Папа Лев XIV — первый понтифик, рожденный в США, — якобы выразил готовность стать посредником, о чем он сообщил ей в телефонном разговоре.

Однако, по словам одного из российских чиновников, «в Москве Ватикан не считают серьезной площадкой, где могут разрешить столь сложный конфликт».

Так называемые аргументы, приводимые российскими источниками, следующие:

как Россия, так и Украина — преимущественно православные государства;

в Ватикане, как и в Италии, активно поддерживают Украину и присоединились к санкциям ЕС против России;

большинство российских чиновников не могут попасть в Ватикан из-за отмены авиасообщения и многочисленных санкций;

Ватикан считается очагом католицизма, исторически и религиозно удаленным от Москвы.

«Хуже — только Гаага…»

Один из источников в Москве иронически заметил, что «единственное место, которое еще хуже Ватикана — это Гаага», имея в виду Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Путина за военные преступления.

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Православный контекст

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал идею провести переговоры в Ватикане, заявив, что обе стороны — православные народы. Русская православная церковь является самой большой в семье восточного христианства, которое разделилось с западным в результате Великого раскола 1054 года.

Позже Лавров заявил, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение, когда дойдет до подписания мирного соглашения.

«В Украине же, по данным Киевского международного института социологии, большинство граждан идентифицируют себя как православные христиане, но с началом войны поддержка Православной церкви Украины (ВТО), не подчиняющаяся Москве, резко возросла», — говорится в материале агентства.

Альтернативные площадки для переговоров, которые предлагает Кремль

По словам российских источников, Кремль предпочитает другие нейтральные посредники — такие как:

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Турция;

ОАЭ;

насморк;

Саудовская Аравия;

Оман.

К примеру, глава Кремля Владимир Путин неоднократно публично хвалил государства Персидского залива и Турцию за их усилия в посредничестве.

«Поэтому Россия скептически относится к возможности Ватикана стать платформой для мирного диалога с Украиной. В этом играют роль религиозные, геополитические и практические факторы. Кремль же ищет нейтральные, непричастные к НАТО государства, которые уже проявили желание посредничества», — говорится в сообщении агентства.

Между тем, Россия постоянно совершенствует свои «Шахеды»: новые дроны летают быстрее и выше — до 4 км. Боевая часть выросла вдвое — с 40 до 90 кг.

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