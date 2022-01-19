Разве это не реальность уже восемь лет? — Зеленский о вероятном вторжении РФ в Украину

Разве это не реальность уже восемь лет? — Зеленский о вероятном вторжении РФ в Украину

Зеленский призвал украинцев не паниковать.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 19 января записал видеообращение, в котором призвал украинцев не паниковать и подчеркнул, что возможность широкомасштабного вторжения РФ существует уже не первый год.

Видео главы Украины появилось на странице Офиса президента.

"А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже восемь лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны возникла только сейчас? Эти риски существуют не один день и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг ных", — сказал Владимир Зеленский о нападении РФ на Украину.

Напомним, в среду, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу слухов, распространяющих о вероятном вторжении России.

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