"Разведчики отработают по максимуму": Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский провел 31 августа заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором военные доложили о ситуации на передовой и ее развитии.

Глава государства от имени разведки поблагодарил всех людей, которые поддерживают Украину на юге, особенно в Крыму.

Об этом президент сказал в видеообращении 31 августа.

"Сегодня был очень напряженный день. Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были все соответствующие руководители: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Думаю, очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, о развитии ситуации", – сообщил Зеленский.

"Озвучивать сейчас детали не буду. Скажу только одно: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге нашего государства, а особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию и отработают ее по максимуму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся", – добавил президент.

В то же время он сообщил об очень тяжелых боях на Донбассе – горячие точки региона не изменились.

"Наши ребята крепко держат позиции. Спасибо каждому воину за стойкость!" – сказал глава государства.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинские военные будут наступать по всей линии фронта, поэтому там начинается "жара".

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