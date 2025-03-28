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Разведданные и лицензии на производство ПВО— Зеленский об итогах визита в Европу
Зеленский подвел итог Саммита в Париже и рассказал, какую дополнительную помощь получит Украина от Европы.
Европейцы расширили доступ Украины к разведданным, военным складам и дали лицензии на ПВО.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на сегодняшнем брифинге, комментируя результаты саммита в Париже.
По его словам, все лидеры на встрече пообещали Украине дополнительные оборонные пакеты. Кроме того, новое заседание в формате Рамштайн проведут в апреле. За Организацию будет ответственна Великобритания и Германия.
«Мы также договорились с партнерами некоторых стран, это инициатива именно европейская, о расширении доступа Украины к разведданным, к доступу к соответствующим технологиям, спутникам, которые имеют наши европейские коллеги. Далее мы договорились с некоторыми лидерами о нашем украинском доступе к их складам с боеприпасами», — говорит Зеленский.
Кроме того, Украина договорилась о лицензиях на производство противовоздушной обороны, будет проводиться работа по получению лицензии для некоторых видов артиллерии. Также Киев получит дополнительные инвестиции в производство украинских дронов и ракет.
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