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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Разведданные и лицензии на производство ПВО— Зеленский об итогах визита в Европу

Зеленский подвел итог Саммита в Париже и рассказал, какую дополнительную помощь получит Украина от Европы.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Европейцы расширили доступ Украины к разведданным, военным складам и дали лицензии на ПВО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на сегодняшнем брифинге, комментируя результаты саммита в Париже.

По его словам, все лидеры на встрече пообещали Украине дополнительные оборонные пакеты. Кроме того, новое заседание в формате Рамштайн проведут в апреле. За Организацию будет ответственна Великобритания и Германия.

«Мы также договорились с партнерами некоторых стран, это инициатива именно европейская, о расширении доступа Украины к разведданным, к доступу к соответствующим технологиям, спутникам, которые имеют наши европейские коллеги. Далее мы договорились с некоторыми лидерами о нашем украинском доступе к их складам с боеприпасами», — говорит Зеленский.

Кроме того, Украина договорилась о лицензиях на производство противовоздушной обороны, будет проводиться работа по получению лицензии для некоторых видов артиллерии. Также Киев получит дополнительные инвестиции в производство украинских дронов и ракет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео

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Дата публикации
Количество просмотров
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