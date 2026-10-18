Разведданные из США: Зеленский сделал неожиданное заявление

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединённые Штаты Америки возобновили обмен разведывательными данными с Украиной после перерыва.

Об этом глава государства рассказал в интервью программе «Meet the Press» на телеканале NBC в воскресенье, 18 октября, сообщает Bloomberg.

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По словам Зеленского, обмен разведывательной информацией был приостановлен на определенный период, однако в настоящее время его возобновили. Президент не уточнил, когда именно это произошло и на каких условиях стороны возобновили сотрудничество.

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В то же время украинский лидер выразил надежду, что переговоры с Соединёнными Штатами состоятся уже на этой неделе.

Ранее Зеленский сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предупреждала о возможном прекращении обмена разведывательными данными, если Украина не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Президент также подчеркнул, что Украина сотрудничает в сфере разведки со многими странами-партнерами. В то же время именно от США Киев получает информацию о запусках российских баллистических ракет, которая имеет важное значение для своевременного реагирования на угрозы.

Напомним, что любые ограничения со стороны Вашингтона — от спутниковой связи Starlink до доступа к разведывательным данным — могут иметь серьезные последствия для обороны Украины.

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