Разведка Эстонии назвала страну, которая помогает Путину обходить санкции

Китай помогает агрессору России в производстве военных беспилотников. Пекин стал центром контрабанды критически важных западных компонентов для российских вооруженных сил.

Об этом заявила внешняя разведка Эстонии в своем ежегодном отчете о национальной безопасности, сообщает Reuters.

По данным эстонских разведчиков, около 80% таких компонентов, попадающих в РФ, сейчас поступают из КНР. Китай является "основным центром импорта высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения в Россию в обход западных санкций". У РФ нет внутренних альтернатив для запчастей для беспилотников, поэтому они в основном поставляются с Запада.

"Китайское правительство способствует двустороннему сотрудничеству и тайным передачам компонентов двойного назначения через частные компании", – говорится в разведывательном отчете.

Такой подход, "вероятно, снизит зависимость России от западных компонентов и в долгосрочной перспективе может подорвать способность Запада влиять на эту сферу". По данным эстонской разведки, к схемам, вероятно, привлечены офисы западных компаний в Китае.

"Китайские интересы здесь заключаются в том, чтобы не допустить проигрыша России в войне в Украине, поскольку такой результат означал бы победу Соединенных Штатов, являющихся главным соперником Китая", – заявил генеральный директор службы Каупо Росин.

Напомним, ранее глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне назвал тех, кто помогает диктатору РФ Владимиру Путину продолжать войну.

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