Разведка назвала главную угрозу для режима Путина

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

В России опасаются, что массовое возвращение с фронта военных и бывших заключенных повлечет за собой всплеск преступности и дестабилизирует общество. Эксперты уже проводят параллели с 1990-ми, когда ветераны афганской войны организовывали банды и мафиозные группы.

Об этом пишет пресс-служба Внешней разведки Украины.

«Российские власти признают, что демобилизация участников войны против Украины несет серьезные внутренние риски. По оценкам кремля, ветераны могут стать катализатором криминальной и политической дестабилизации, способной расшатать систему, построенную вокруг личной лояльности Путину», — говорится в сообщении.

Сообщается, что проблема возвращения ветеранов фронта к мирной жизни в России не ограничивается только психологическими травмами, полученными во время боевых действий, или криминальным прошлым большой части военных. Значительную роль играет и резкий контраст между высокими фронтовыми выплатами и реалиями мирной жизни. Зарплаты и премии военнослужащих в зоне боевых действий часто в несколько раз превышают средний доход по стране. Возвращаясь домой в города с низкими зарплатами и экономикой, подорванной санкциями и кризисами, ветераны оказываются в ситуации

В разведке отметили, что ситуация осложняется еще и из-за участия в войне большого количества осужденных. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, на фронт было отправлено от 120 до 180 тысяч заключенных. Сейчас значительная часть из них уже вернулась в российские города, где наблюдается заметный рост тяжких преступлений с участием лиц, имеющих статус военнослужащих. Комбинация психологического стресса, криминального опыта и экономических трудностей создает потенциально взрывоопасный социальный контекст, который напоминает 1990-е годы, когда ветераны

Только с 2023 года в военные суды поступило не менее 989 дел, возбужденных по статьям об убийствах и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений с летальным исходом. Количество приговоров по таким преступлениям демонстрирует стремительный рост: если в 2022 году было вынесено 38 приговоров, то в 2023-м — уже 266, в 2024-м — 346, а только за первые девять месяцев 2025 года суды рассмотрели 377 новых дел.

В ответ на эти вызовы власть усиливает репрессивные механизмы. Федеральная служба исполнения наказаний получила расширенные полномочия по применению спецсредств против заключенных — от дубинок и электрошокеров до служебных собак и водометов. Официально это объясняют необходимостью обеспечения безопасности персонала, однако фактически такие меры направлены на удержание контроля над все более агрессивными группами бывших заключенных и военных.

Возвращение с фронта людей, привыкших к насилию и безнаказанности, создает высокий риск для внутренней стабильности Кремля. Если в начале именно эти ветераны выступали опорой режима, то впоследствии они могут превратиться в силу, способную вызвать внутреннюю дестабилизацию и потенциально подтолкнуть к кризису в самой России.

