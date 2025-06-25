Разведка США назвала неэффективными удары Трампа по Ирану: президент гневно отреагировал

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение CNN, что американские удары против ядерных объектов Ирана не уничтожили основные компоненты его ядерной программы.

Об этом американский лидер написал в сообщении на Truth Social, сообщает CNN .

Трамп, назвал эти атаки "одними из самых успешных военных ударов в истории. По его словам, "ядерные объекты в Иране полностью уничтожены".

Реклама

Впрочем, накануне издание CNN сообщило, что военные удары США по ядерным объектам Ирана, по всей видимости, лишь отсрочили ядерную программу страны на месяцев. По информации анонимных источников медиа, об этом свидетельствует предварительная оценка разведки Соединенных Штатов.

Глава Белого дома раскритиковал CNN и The New York Times за их "попытки унизить" эти удары США по ядерным объектам Ирана.

"Фейковые новости CNN вместе с неудачником NEW YORK TIMES объединились, чтобы унизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены. И Times, и CNN подвергаются жесткой критике со стороны общественности", - написал Трамп в Truth Social.

Заметим, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт также выступила против репортажа CNN, признав его существование, но назвав его "откровенно ложным".

Реклама

Министр обороны Пит Хегсет также опровергает эти сообщения. По его словам, американская бомбардировочная кампания уничтожила способность Ирана создавать ядерное оружие.

"Наши массивные бомбы попали точно в нужное место на каждой цели - и сработали идеально. Влияние этих бомб похоронено под горой руин в Иране. Поэтому каждый, кто говорит, что бомбы не были разрушительными, просто пытается подорвать авторитет президента и успешную миссию", - добавил он.

Заявления CNN неэффективность ударов США

CNN со ссылкой на информированные источники опубликовало материал о том, что удары США по Ирану не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы страны и, вероятно, только отбросили ее на несколько месяцев назад.

Отмечается, что эта оценка была подготовлена разведывательным управлением Пентагона. Она основывается на анализе боевых повреждений, проведенном Центральным командованием США после американских ударов по ядерным объектам Ирана.

Реклама

Два источника, знакомых с оценкой, сообщили, что запасы иранского обогащенного урана попали после ударов США, а один из собеседников издания отметил, что "центрифуги в основном цели".

Дата публикации 08:16, 25.06.25 Количество просмотров 81 Чтобы Трамп не заскучал! Саммит НАТО «прогнулся»! Стоит ли Украине на что-то надеяться?